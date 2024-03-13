خبيرة تكشف أكاذيب عن التغذية الصحية.. ما هي الحقيقة؟

وتشير الخبيرة إلى أنه لا توجد منتجات يمكنها "استعادة عملية التمثيل الغذائي" وتساعد على إنقاص الوزن.ووفقا لها، في العقود القليلة الماضية كان هناك تغيير مستمر في "اتجاهات النظام الغذائي" تنطوي على قيود غذائية معينة. ولكن فعالية وسلامة العديد من الأنظمة الغذائية "العصرية" لم يثبتها العلم فعليا. وأنه حتى الأنظمة الغذائية التي أثبتت فوائدها في إنقاص الوزن (مثل الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والصيام المتقطع) تحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحث.وتشير الخبيرة، إلى أن الخرافات حول خطورة بعض العناصر الغذائية والمواد الحافظة والمكملات الغذائية غالبا ما تنشرها الشركات المنتجة للأغذية، ما يشجع الناس على السير في طريق القيود الصارمة التي لا علاقة لها بالأكل الصحي. مشيرة إلى أن جميع الأطعمة آمنة للأكل عند تناولها باعتدال.وتستطرد، لا يوجد طعام يساعد على "استعادة عملية التمثيل الغذائي" وتسريع عملية فقدان الوزن. مشيرة إلى أنه لا يمكن "تدمير" عملية التمثيل الغذائي للشخص عن طريق تناول السكر والدهون والكربوهيدرات وغيرها من المواد. لهذا السبب، فإن السعي إلى اتباع نظام غذائي متوازن تماما يتكون فقط من الأطعمة الطبيعية وغير المصنعة وعالية الجودة ليس له أي معنى.