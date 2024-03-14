لسبب لا يصدق.. رجل أمريكي يكتشف وجود بيض ديدان شريطية بدماغه

وأوضح الأطباء أن "ما حدث كان بسبب تناول الرجل لحم الخنزير المقدد غير المطبوخ جيدًا، وفقا لما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، حيث كشف تصوير بالأشعة المقطعية أجراه أطباء لدماغ الرجل، عن بيوض الدودة الشريطية، كما تم تشخيص المريض بداء الكيسات المذنَّبة العصبي".يشار إلى أن "هذا الداء يعدّ نوعاً خاصاً من داء الكيسات المذنبة، ويحدث بسبب عدوى بالشريطية الوحيدة، وهي شريطية حقيقية (Eucestoda) تُوجد في الخنازير، والتي يمكن أن تصل إلى الأنسجة مثل العضلات والدماغ".في حين نفى المريض "تناول طعام نيء أو وجبات من الشارع، إلا أنه اعترف بعادة تناول لحم الخنزير المقدد المطبوخ بشكل خفيف وغير المقرمش معظم حياته".في حين أكد الباحثون أن "الرجل تعرض للعدوى الذاتية، بعد عدم غسل اليدين بشكل لائق".