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ما المقصود بـ مفاتيح الاتصال الدولية؟.. ولماذا رمز العراق 964

منوعات

2024-03-14 | 10:11
ما المقصود بـ مفاتيح الاتصال الدولية؟.. ولماذا رمز العراق 964
1,518 مشاهدة

مع انتشار استخدام الهواتف في القرن العشرين، ظهرت الحاجة إلى تطبيق أنظمة موحدة لترقيم الهواتف. في ذلك الوقت، كانت الدول تستخدم طرقًا متباينة لترقيم الهواتف، ولم تكن هناك سلطة مركزية تنظم هذه العملية بشكل كامل، مما أدى إلى تباين في الطرق المستخدمة بين البلدان. هذا الفراغ في التنظيم جعل بعض الدول تستخدم طرقًا مختلفة لترقيم الهواتف حتى داخل حدودها الوطنية.

في عام 1947، بدأ استخدام أول رمز دولي للاتصال الدولي "00" كطريقة قياسية للاتصال الدولي بهدف تسهيل التواصل بين البلدان المختلفة. مع تطور النظام، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في عام 1960 "الكتاب الأحمر" لمعايير الاتصال المباشر الدولي، وقسم العالم إلى تسع مناطق جغرافية مختلفة:

1 شمال امريكا وكندا
2 افريقا والجزر الكاريبية وغرين لاند وجزر فارو شمال المحيط الاطلسي
3 و 4 اوروبا
5 امريكا الوسطى
6 اقصى جنوب آسيا واستراليا، نيوزيلاندا الفلبين اندونيسيا ماليزيا وتايلند
7 روسيا وكزخستان
8 شرق آسيا والصين، اليابان، كوريا تايوان فيتنام لاوس كمبوديا وبنغلادش
9 جنوب وغرب آسيا تركيا الشرق الأوسط الهند باكستان سيريلانكا ايران افغنستان منغوليا موريشيوس

ITU، منظمة تابعة للأمم المتحدة مقرها في جنيف، يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وتوحيد نظام ترقيم الهواتف الدولي. لكن لكي تحصل دولة على رمز دولي، يجب عليها أولاً أن تكون معترفًا بها من قبل الأمم المتحدة كدولة مستقلة. ثم يمكنها التقدم بطلب للحصول على رمز دولتها. هذه العملية تعتبر جزءًا من عملية الاعتراف الدولي بالدولة وتمييزها في النظام العالمي.

وفي حالة العراق، فإن المفتاح الدولي للبلاد هو "964". ويُضاف هذا الرقم إلى الأرقام المحلية عند إجراء المكالمات الدولية إلى العراق.

عند الاتصال بالعراق من خارج البلاد، يتعين على المتصل إدخال مفتاح العراق "964" بعد رمز +، ومن ثم الرقم المحلي للمستلم في العراق.

في عام 2011، أعلن ITU انضمام دولة جنوب السودان إلى الاتحاد، وخصصت رمز الاتصال الدولي 211 لها بشكل رسمي. يجب أيضًا ملاحظة أن هناك مناطق ليس لها رموز دولة، مثل مناطق أنتاركتيكا التي تستخدم رموزًا معينة يعتمد على البلد الذي يدير الموقع.

مفاتيح الاتصال الدولية تمثل سلسلة من الأرقام المخصصة لكل دولة تستخدم لتمييزها عن البلدان الأخرى عند إجراء المكالمات الدولية. يتم تخصيص هذه المفاتيح بواسطة ITU، وتعتمد على العديد من العوامل مثل التاريخ والموقع الجغرافي والموارد الرقمية المتاحة. عند القيام بمكالمة دولية، يتم إضافة مفتاح الاتصال الدولي للبلد المستهدف بعد رمز "+"، ومن ثم يتم إدخال الرقم المحلي للمستلم في تلك الدولة.

تمثل مفاتيح الاتصال الدولية جزءًا هامًا من تنظيم وتسهيل شبكة الاتصالات العالمية، حيث تساعد في تمييز البلدان وتمكين المكالمات الدولية بشكل فعال وسلس.
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