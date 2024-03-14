ما المقصود بـ مفاتيح الاتصال الدولية؟.. ولماذا رمز العراق 964

في عام 1947، بدأ استخدام أول رمز دولي للاتصال الدولي "00" كطريقة قياسية للاتصال الدولي بهدف تسهيل التواصل بين البلدان المختلفة. مع تطور النظام، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في عام 1960 "الكتاب الأحمر" لمعايير الاتصال المباشر الدولي، وقسم العالم إلى1 شمال امريكا وكندا2 افريقا والجزر الكاريبية وغرين لاند وجزر فارو شمال المحيط الاطلسي3 و 4 اوروبا5 امريكا الوسطى6 اقصى جنوب آسيا واستراليا، نيوزيلاندا الفلبين اندونيسيا ماليزيا وتايلند7 روسيا وكزخستان8 شرق آسيا والصين، اليابان، كوريا تايوان فيتنام لاوس كمبوديا وبنغلادش9 جنوب وغرب آسيا تركيا الشرق الأوسط الهند باكستان سيريلانكا ايران افغنستان منغوليا موريشيوسITU، منظمة تابعة للأمم المتحدة مقرها في جنيف، يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وتوحيد نظام ترقيم الهواتف الدولي. لكن لكي تحصل دولة على رمز دولي، يجب عليها أولاً أن تكون معترفًا بها من قبل الأمم المتحدة كدولة مستقلة. ثم يمكنها التقدم بطلب للحصول على رمز دولتها. هذه العملية تعتبر جزءًا من عملية الاعتراف الدولي بالدولة وتمييزها في النظام العالمي.وفي حالة العراق، فإن المفتاح الدولي للبلاد هو "". ويُضاف هذا الرقم إلى الأرقام المحلية عند إجراء المكالمات الدولية إلى العراق.عند الاتصال بالعراق من خارج البلاد، يتعين على المتصل إدخال مفتاح العراق "964" بعد رمز +، ومن ثم الرقم المحلي للمستلم في العراق.في عام 2011، أعلن ITU انضمام دولة جنوب السودان إلى الاتحاد، وخصصت رمز الاتصال الدولي 211 لها بشكل رسمي. يجب أيضًا ملاحظة أن هناك مناطق ليس لها رموز دولة، مثل مناطق أنتاركتيكا التي تستخدم رموزًا معينة يعتمد على البلد الذي يدير الموقع.مفاتيح الاتصال الدولية تمثل سلسلة من الأرقام المخصصة لكل دولة تستخدم لتمييزها عن البلدان الأخرى عند إجراء المكالمات الدولية. يتم تخصيص هذه المفاتيح بواسطة ITU، وتعتمد على العديد من العوامل مثل التاريخ والموقع الجغرافي والموارد الرقمية المتاحة. عند القيام بمكالمة دولية، يتم إضافة مفتاح الاتصال الدولي للبلد المستهدف بعد رمز "+"، ومن ثم يتم إدخال الرقم المحلي للمستلم في تلك الدولة.تمثل مفاتيح الاتصال الدولية جزءًا هامًا من تنظيم وتسهيل شبكة الاتصالات العالمية، حيث تساعد في تمييز البلدان وتمكين المكالمات الدولية بشكل فعال وسلس.