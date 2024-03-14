ماذا يقرب له.. صور حسن نصرة مع طفل رضيع تثير مواقع التواصل

اهل الجنوب متل هلطفل بحضن السيد وعيونه هو بلنسبه النا حضن وأمان ونحن بلنسبه اله ابن عزيز #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/siQlyEoWMJ
— amal 2🇱🇧 (@a_m_a_l_nh) March 14, 2024
اهل الجنوب متل هلطفل بحضن السيد وعيونه هو بلنسبه النا حضن وأمان ونحن بلنسبه اله ابن عزيز #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/siQlyEoWMJ
ما في أجمل من هيك مشهد شوفو أول ما فيق
المنصة مليانة هالصورة، الحلوة ل كلها حنان، يا عالم النظرة بتكفي 🥰
بتحكي كتير من الحب والحنان والاحتواء،
حبيبي يا سيّد اذا نحنا هلقد منحبك كيف حفيدك!
الله يحميك ويحمي كل شي وكل حدا من ريحتَك
غالي وأغلى من الغلا ❤️🤲🏼 #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/gPC4N9STHF
— مي 🇱🇧 (@Mai10452) March 14, 2024
ما في أجمل من هيك مشهد شوفو أول ما فيق
المنصة مليانة هالصورة، الحلوة ل كلها حنان، يا عالم النظرة بتكفي 🥰
بتحكي كتير من الحب والحنان والاحتواء،
حبيبي يا سيّد اذا نحنا هلقد منحبك كيف حفيدك!
الله يحميك ويحمي كل شي وكل حدا من ريحتَك
غالي وأغلى من الغلا ❤️🤲🏼 #السيد_حسن_نصرالله pic.twitter.com/gPC4N9STHF