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علامات بالأسنان تنذر بأمراض القلب.. ما هي
منوعات
2024-03-14 | 13:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,384 مشاهدة
تشير الدكتورة سونا إيساكوفا أخصائية الأورام إلى أن الشعور بالألم في الفك السفلي قد يشير إلى أمراض في القلب.
ووفقا لها، من الأعراض النموذجية لأمراض القلب- الألم خلف عظم القص، الذي يمكن أن ينتشر إلى لوح الكتف أو الذراع أو المعدة أو الفك. لكن في بعض الحالات يمكن أن يكون مركز الألم، فقط في الفك السفلي.
وتقول الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن يعاني حوالي 10بالمئة من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية من آلام في الأسنان ويعتقدون أنها بسبب التهاب العصب الثلاثي التوائم أو أمراض الأسنان الأخرى. ولكن مثل هذا الألم قد يشير إلى مشكلات في القلب، ويحدث هذا بسبب انتقال نبضة الألم على طول الألياف العصبية، التي تكون "جذورها" نفسها للفك السفلي والقلب".
وتشير إلى أن الألم في حالة الذبحة الصدرية، يحدث عادة على خلفية النشاط البدني ويختفي عند الراحة.
وتقول: "من الصعب استبعاد احتشاء عضلة القلب في مثل هذه الحالات، لكن معلومات وتاريخ الأمراض المزمنة، وخصائص الألم، والنوبات السابقة، إن وجدت، يمكن أن تساعد الطبيب على تشخيص السبب".
وتوصي الطبيبة في حالة اشتداد الألم أو تكرره باستشارة الطبيب.
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