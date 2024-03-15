لعشاق السياحة التراثية.. قائمة بأفضل شوارع العالم

المجلة المتخصصة بأخبار السياحة والسفر، أعلنت عن المراكز الثلاثة الأولى، لأجمل الشوارع في العالم التي ترشحها للزيارة هذا العام، والتعرف من خلالها على الخلفية الثقافية للبلد التي تحتضنها، وقد شملت ما يلي من شوارع :ملبورن High Streetاختارت المجلة من مدينة ملبورن الأسترالية، شارع High Street في المركز الأول، كأفضل شارع ترشحه للزيارة هذا العام.الشارع يقع في منطقة شمال ملبورن، ووصفته بأنه من ضمن الشوارع الملحمية في أجوائها، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر منطقة الأعمال المركزية في ضواحي المدينة.وذكرت المجلة أن المكانة التي يتمتع بها الشارع وأهلته ليكون اختيار خبراء السياحة الأول هذا العام للزيارة، ما يتمتع به من مطاعم محلية تقدم أشهى الأكلات، والمشروبات، مع انشغال الشارع على مدار العام بمهرجانات الموسيقى والنشاطات الترفيهية التي لا تنقطع، علاوة على تشكيلة المتاجر العتيقة والمقاهي.هونغ كونغ Hollywood Roadجاء في المركز الثاني طريق هوليوود في هونغ كونغ.الطريق يعتبر من أقدم الطرق في مدينة هونغ كونغ، ويعود تاريخ تأسيسه لعام 1844، وهذا تاريخ يسبق تأسيس مدينة هوليوود نفسها، والذي اكتسب الشارع مسماها فيما بعد.الشارع يمتد على مسافة كيلومتر واحد، ويضم تشكيلة من المزارات القديمة التي تجعله من شوارع هونغ كونغ السياحية بامتياز، منها "معبد مان مو"، وعدد من المواقع التي سبق لها الظهور في أفلام سينمائية، مثل منطقة الدرج التي ظهرت بفيلم Chungking Express.من تكساس East Eleventhمن مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، جاء في المركز الثالث بين اختيارات "تايم أوت" لأجمل شوارع العالم للزيارة في 2024، شارع يعرف باسم East Eleventh.وتقول المجلة، إن هذا الشارع يجسد الروح الحية لمدينة أستون، لما يكتسبه من شعبية كبيرة بين السكان المحليين، وما يتميز به من مراكز للطعام المحلي والمقاهي والمواقع التاريخية، التي جعلت منه جوهرة مخبأة لعشاق السياحة.