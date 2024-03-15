زوج يسجل التعليمات المرورية على المقود لزوجته لتجنب الغرامة (صورة)

وفي التفاصيل، قام احد الأشخاص بتسجيل التعليمات المرورية الجديدة على المقود لزوجته لكي لا تتعرض للغرامة من قبل الكاميرات المرورية الذكية.يذكر ان مديرية المرور العامة أعلنت عن تنفيذ برنامج الغرامات الذكية عبر شبكة كاميرات ذكية في مناطق وطرق سريعة مختلفة في بغداد ابتداء من يوم 15/3/2024.الصورة ادناه: