مليارديرات مزيفون.. فيسبوك تتعرض للاحتيال في أمريكا

واستهدفت هذه العمليات رجال الأعمال والأثرياء والمستثمرين في سوق الأسهم، وتم سرقة ملايين الدولارات منهم.ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تعرض العديد من المستثمرين الأمريكيين لعمليات احتيال عن طريق انتحال هوياتهم وتقديم نصائح وهمية للمستثمرين الآخرين من خلال إعلانات مزيفة، مما تسبب في خسارة ملايين الدولارات لهؤلاء المستثمرين.وفي إحدى الحالات، انتحل المحتالون صفة مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان على فيسبوك، وجذبوا المستثمرين الضعفاء إلى عمليات احتيال في سوق الأوراق المالية، مدعين أنهم يعملون بالتعاون مع أكمان، في حين كان أكمان عاجزًا عن إيقافهم.وعثرت شركة "بيرشينج سكوير"، التابعة لشركة أكمان، على أكثر من 90 إعلانًا مختلفًا ينتحلون فيها شخصية أكمان.فران ماكجيل، المتحدث باسم "بيرشينج سكوير"، أشار إلى أن العديد من الإعلانات ظلت مرئية لأسابيع بعد أن تم الإبلاغ عنها لفيسبوك، وكانت تعدهم بعوائد سنوية تصل إلى 125% و25% في أسبوع، وطلبت من الضحايا "الاحتفاظ بهذه الأسهم الثلاثة وستصبحون مليونيرات"، وعندما تمت إزالة هذه الإعلانات المزيفة، ظهرت أخرى جديدة على المنصة.وتجذب الإعلانات الضحايا للانضمام إلى مجموعات واتساب للحصول على نصائح حول الأسهم من شركاء مفترضين يحملون أسماء كبيرة.وأصدرت هيئة تنظيم صناعة الأوراق المالية تحذيرًا في يناير/كانون الثاني من هذا العام بشأن التوصيات الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت اللجنة التجارة الفيدرالية بأن خسائر الاحتيال المبلغ عنها تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023 لتصل إلى 2.7 مليار دولار.مليارديرات مزيفون.. فيسبوك تتعرض للاحتيال في أمريكاتعرضت منصة فيسبوك، التابعة لشركة ميتا، في الولايات المتحدة مؤخراً لعمليات احتيال جديدة.وتلقت فيسبوك رسالة من تسعة ضحايا عمليات الاحتيال في 28 فبراير/شباط الماضي، تتضمن تفاصيل إبلاغات وصل عددها 21 مرة عن إعلانات احتيالية إلى فيسبوك في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.