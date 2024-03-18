أبل وغوغل.. شراكة تاريخية محتملة من أجل آيفون

ووفق تقرير حديث لبلومبرغ نقلا عن مصادر، تعتبر هذه الخطوة استراتيجية واستثنائية قد تحدث تحولات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.وقالت الوكالة الأمريكية إن الطرفين يجريان حاليا محادثات مكثفة لمنح أبل ترخيصًا لاستخدام "جيميني"، نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تمتلكه غوغل.ومن المتوقع أن يعمل جيميني على تفعيل ميزات جديدة ستضاف إلى برمجيات أجهزة آيفون في العام الحالي، وفقا لتقرير نقلته بلومبرغ عن مصادر لم يكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات.وذكرت المصادر أيضا أن أبل قامت مؤخرا بمناقشات مع شركة OpenAI واستكشاف إمكانية استخدام نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي.وإذا تمت الصفقة بين شركتي أبل وغوغل، ستعتمد هذه الشراكة على الاتفاقية الحالية بينهما فيما يتعلق بمحرك البحث.وعلى مدى سنوات عديدة، قامت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بدفع مليارات الدولارات سنويًا لشركة أبل من أجل جعل محرك بحث غوغل هو الخيار الافتراضي في متصفح الويب سفاري "Safari" على أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة.الصور الزائفة تملأ غوغل.. عودة خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعيووفقا للمصادر، لم يتم حتى الآن تحديد شروط الاتفاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو العلامة التجارية له، ولا يزال الطرفان يعملان على تنفيذ الاتفاقية وتحديد كيفية تطبيقها على أرض الواقع.