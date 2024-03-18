فقر الدم المنجلي.. أسباب الإصابة وطرق الوقاية والاعراض

ويعتبر فقر الدم المنجلي اضطرابا يؤثر على شكل خلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، بحيث تتحول كرات الدم إلى شكل الهلال أو المنجل، كما تصبح لزجة وصلبة، بما ينتهي إلى إبطاء تدفق الدم، وأحيانا يتوقف عن التدفق.ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز أعراض هذا المرض، وطرق الوقاية منه، وأسباب الإصابة به، وفقا لما ذكره موقع مجموعة "مايو كلينك" الطبية في الولايات المتحدة:الأعراضتظهر أعراض فقر الدم المنجلي حينما يبلغ الطفل عُمر 6 أشهر، وربما تتأخر بالنسبة لأطفال آخرين.وتتمثل أعراض هذا المرض فيما يلي:فقر الدم، أي تتكسر الخلايا المنجلية وتموت بسهولة.المعاناة من آلام شديدة في الجسم.تورم اليدين والقدمين.تضرر الطحال.تأخر البلوغ.المعاناة من مشكلات في الرؤية.أسباب الإصابةيعود الإصابة بهذا المرض إلى تغير الجين المسؤول عن تحفيز الجسم على إنتاج الهيموغلوبين.ويعود المصدر الرئيسي لهذا الخلل إلى أسباب وراثية من الوالدين، بحيث يكون أحدهما حاملا لنسخة واحدة من جين الخلايا المنجلية.مضاعفات فقر الدم المنجلييتضمن فقر الدم المنجلي عددا من المضاعفات، منها:السكتة الدماغية.المتلازمة الصدرية الحادة.نخر انعدام الأوعية الناجم عن سد الأوعية الدموية التي توصل الدم إلى العظام.فرط ضغط الدم الرئوي.الاحتجاز الطحالي.فقدان البصر.تقرحات في الساقين.الإصابة بحصوات المرارة.الكساح.التخثر الوريدي العميق.مضاعفات الحمل لدى السيدات.الوقاية من فقر الدم المنجليينصح الأطباء بضرورة زيارة الزوجين للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، لضمان معرفة مخاطر إنجاب طفل مصاب بفقر الدم المنجلي.وسبق وأن حددت وزارة الصحة البحرينية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، طرقا للوقاية من الالتهابات الناجمة عن فقر الدم المنجلي، منها استخداملقاحات: Pneumovax، والإنفلونزا، والجدري المائي (الشنيتر).وفي عام 2020، أكد طبيب أمريكي أن الخلايا الجذعية والعلاجات الوراثية يمكن أن تؤدي إلى تحسين حياة أكثر من 20 مليون شخص حول العالم حينها من مصابي فقر الدم المنجلي.وقال وقتها الدكتور رافي تلاتي، اختصاصي تقويم العظام بقسم أمراض الدم وأورام الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال بالولايات المتحدة، إنه جرى تحقيق تقدم يتمثل في العلاجات الناشئة باستخدام الخلايا الجذعية والمورّثات، ما من شأنه المساعدة في تقليل الاختلاطات المرضية المصاحبة لفقر الدم المنجلي وتمكين المرضى من التمتع بصحة أفضل لآماد تمتدّ لسنوات".