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قد تنذر بالمرض.. تحذير من طريقة رمش العين
منوعات
2024-03-19 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
553 مشاهدة
قد يظن بعض الأشخاص أن الرمش أكثر من مرة أو أقل من المعتاد أمر طبيعي، لكن هذا قد يكون "إشارة" يجب الاهتمام بها، لأنها قد تشير إلى أمراض، مثل جفاف العين أو متلازمة باركنسون المعروفة باسم "الشلل الارتعاشي".
ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ الإنسان يرمش مرة كل 3 إلى 5 ثوانٍ تقريبا، وعادة لا يدرك الشخص أنه فعل ذلك بالأساس.
وعملية الرمش تلعب دورا مهما في تنظيف سطح القرنية وحماية العين برد فعل لا إرادي، من الأجسام التي تقترب منها بشكل سريع.
لكن "الرمش البطيء" قد يكون علامة مبكرة لمرض باركنسون، حيث تشير دراسات إلى أنّ المعدل الذي نرمش به بشكل تقائي يعكس نشاط "الدوبامين"، وهو ناقل عصبي في أدمغتنا، حيث يتراجع معدل الرمش بانخفاض الدوبامين.
وأضافت الصحيفة أن إحدى السمات المميزة لمرض باركنسون، هو فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين.
كما يعاني المصابون بمرض "غريفز" أو جحوظ العين، من تغييرات في نمط الرمش، الذي قد يكون مرتبطا بتلف القرنية.
ووفق الصحيفة الأمريكية، فإنّ السكتة الدماغية أيضًا يمكنها أن تبطئ معدل الرمش الطبيعي، وارتبط أيضًا الأمر بإصابات الرأس بين الرياضيين.
أما الرمش بشكل أكبر من المعتاد قد يشير إلى النعاس، لذا ربما عليك التخلي عن القيادة على سبيل المثال في حال بدأت تفرط بالرمش.
كما يمكن أن يكون الرمش المفرط إشارة إلى جفاف العين، الذي يحدث لعدة أسباب، من بينها الاستخدام المتكرر للشاشات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حال كان الشخص يمضي ساعات أمام جهاز الكمبيوتر، فيجب عليه الابتعاد كل 20 دقيقة لمدة دقيقة أو دقيقتين عن الشاشة.
كما يمكن إغلاق العينين لفترات قصيرة خلال يوم العمل، حينما يكون من الممكن فعل ذلك، سواء خلال مكالمة هاتفية أو عند الانتظار لانتهاء تحميل برنامج كمبيوتر.
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