جوائز رياضية رمضانية غريبة في مصر (صور)

فقد شهدت دورة رمضانية بقرية "ليث السبع"، في محافظة الدقهلية، حصول أحد اللاعبين على جائزة "دكر بط"، وانتشر مقطع فيديو لحظة استلامه الجائزة.كما حصل لاعب آخر على "علبة حفاضات" كجائزة رجل المباراة في دورة منطقة "قولنجيل" في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.وفي دورة رمضانية بمحافظة الفيوم، حصل أحدهم على جائزة أفضل لاعب وكانت الجائزة عبارة عن "كيلو أرز".فيما شهدت الدورة الرمضانية المقامة بالصالة المغطاة بمحافظة قنا واقعة طريفة أيضا، إذ أهدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية كيلو سكر جائزة أحسن لاعب.وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حصول اللاعب على كيلو السكر عقب انتهاء المباراة انتشار واسع ومكثف وحفاوة من البعض، مؤكدين أن الجائزة أصبحت ذات قيمة في الوقت الراهن فى ظل اختفاء السكر من الأسواق وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.