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كيف نتخلص من الأرق في رمضان.. اليك الطرق والنصائح

منوعات

2024-03-20 | 09:45
كيف نتخلص من الأرق في رمضان.. اليك الطرق والنصائح
352 مشاهدة

تختلف العادات اليومية مع حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب الصيام واختلاف أنماط الغذاء، فما هي أفضل طرق التخلص من الأرق في رمضان للاستمتاع بالشهر الفضيل؟

يعاني الكثير من الأشخاص من حالة أرق وخاصة في شهر رمضان الكريم، بسبب تغييرات نمط الحياة اليومية والتغيرات في نظام الغذاء والشراب ونمط النوم.

ويشير الأرق إلى اضطرابات النوم، وقد يكون الأرق مؤقتًا أو مزمنًا، والذي يمكن أن يتسبب في الإصابة بمشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة وضعف جهاز المناعة. لذا يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق التخلص من الأرق في رمضان للحفاظ على الصحة العامة ولقضاء هذا الشهر الفضيل بخير.

أسباب الأرق في رمضان
من بين الأسباب الشائعة للإصابة بالأرق في رمضان حسب ما ورد على موقع Sleepstation، ما يلي:

-تناول الوجبات الثقيلة والدهنية خلال وجبة السحور، مما يتسبب في ارتفاع في مستويات السكر في الدم والتقليل من الراحة أثناء النوم.

-شرب كميات كبيرة من الكافيين والمنبهات قبل وجبة السحور.

-التغيرات في نمط النوم بسبب تأخير وقت السحور وتقديم وقت الفطور، مما يؤدي إلى صعوبة في النوم وزيادة في الأرق.

-الضغوط النفسية والاجتماعية بسبب الالتزامات الاجتماعية والمسؤوليات اليومية، مما يؤثر سلبًا على جودة النوم ويزيد من الأرق.

-قد يؤدي تقليل مستويات النشاط البدني خلال فترة الصيام إلى زيادة في مستويات الطاقة في وقت متأخر من اليوم، مما يجعل من الصعب النوم في الأوقات المعتادة.

وقد تختلف أعراض الأرق خلال شهر رمضان من شخص لآخر، ومن مضاعفات الأرق في رمضان ما يلي:

-صعوبة في النوم أو الاستيقاظ باستمرار خلال الليل، مما يؤثر على جودة نومه.

-تغيرات في نمط نومه الطبيعي، مثل تأخر وقت النوم أو استيقاظ مبكر.
الشعور بالتعب والإرهاق خلال النهار.

-قد يصبح الشخص أكثر عصبية وتوترًا بسبب قلة النوم والتغيرات في نمط الحياة خلال شهر رمضان.

-يزداد الشعور بالصداع والدوار بسبب قلة النوم وعدم الحصول على راحة كافية.

-زيادة في الشهية نتيجة لقلة النوم والتغيرات في نمط الطعام خلال شهر رمضان.
-تقلبات في المزاج، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للاضطرابات العاطفية.



وفقًا لموقع Ariston هناك عدة طرق طبيعية يمكن اتباعها للتخلص من الأرق خلال شهر رمضان، ما يلي:

-حاول تنظيم عدد ساعات النوم والاستيقاظ خلال الليالي الرمضانية، حتى يتمكن جسمك من تكييف نفسه مع نمط النوم الجديد.
-تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم مثل تناول الطعام الثقيل أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

-ابتعد عن الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر، حيث يمكن أن يتسبب في تهيج العقل وتأخير النوم.

-قبل الذهاب إلى الفراش، حاول القيام بأنشطة تهدئة مثل القراءة، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو القيام بتمارين التأمل والتنفس العميق.

-تجنب تناول المنبهات مثل الكافيين والنيكوتين قبل النوم، حيث يمكن أن تؤثر هذه المواد الكيميائية على نوعية النوم وتزيد من الأرق.

-قم بتوفير بيئة مريحة وهادئة في غرفة النوم، وتأكد من أن درجة الحرارة والإضاءة مناسبة للنوم الجيد.

-قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال النهار، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم، حيث يمكن أن تزيد من النشاط وتصعب عملية النوم.

-تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات البسيطة قبل النوم، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تهدئة المعدة وتحسين جودة النوم.

نصائح غذائية للتغلب على الأرق في رمضان
هناك العديد من النصائح الغذائية التي يمكن اتباعها للتغلب على تأثير الأرق على صحة الصائم خلال شهر رمضان، منها:

-تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على مكونات متنوعة وغنية بالبروتينات، الكربوهيدرات البسيطة، الدهون الصحية، والألياف.

-تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكريات المضافة قبل النوم.

-حافظ على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء خلال ساعات الليل ووقت السحور، وتجنب تناول الكميات الكبيرة من السوائل قبل النوم لتجنب الانتفاخ واضطرابات في النوم.

-تناول الأطعمة التي تحتوي على السيروتونين مثل الموز، واللوز، والحليب، والدجاج، والسمك، والأفوكادو، لتهدئة العقل وتحسين النوم.


وأخيرًا، يمكننا القول للتخفيف من آثار الأرق، يُنصح بتنظيم نمط النوم والاسترخاء قبل النوم والالتزام ببعض علاجات منزلية للتخلص من الأرق في رمضان مع ضرورة تجنب تناول الوجبات الثقيلة والمنبهات قبل النوم، والابتعاد عن الضغوط النفسية والاجتماعية قدر الإمكان، وممارسة الرياضة بانتظام في أوقات مناسبة خلال اليوم. ولكن إذا استمرت مشكلة الأرق، يُفضل استشارة الطبيب للحصول على المشورة والعلاج المناسب.
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