اليك قائمة بأثرى أثرياء كل من القارات الستة لعام 2024

نشرت صحيفة فوربس ميدل ايست قائمة تضمّنت أغنى شخص في كل قارة من قارات العالم بناءً على أرقام صافي الثروة في 21 شباط/فبراير 2024.



اوروبا:

برنارد أرنو والعائلة

صافي الثروة: 223.6 مليار دولار

من الجنسية الفرنسية وهو يرأس امبراطورية (LVMH) التي تتألف من 75 دار أزياء وعلامات مستحضرات تجميل نجارية رائدة مثل Louis Vuitton وSephora



الجدير بالذكر أن هذا لا يعني أن هؤلاء الستة هم الأشخاص الأكثر ثراءً في العالم ولكن الشخص الأغنى في كل قارة، فعلى سبيل المثال تعد "جينا رينيهارت" الأغنى في أوقيانيا، ولكن هناك العديد من المليارديرات غيرها في العالم وأغنى منها، كما أنها أيضًا ليست أغنى سيدة في العالم.صافي الثروة: 223.6 مليار دولارمن الجنسية الفرنسية وهو يرأس امبراطورية (LVMH) التي تتألف من 75 دار أزياء وعلامات مستحضرات تجميل نجارية رائدة مثل Louis Vuitton وSephora

أميركا الشمالية:

ايلون ماسك

صافي الثروة: 201.7 مليار دولار

هو من الجنسية الأميركية وهو ثاني أثرياء العالم وساهم في تأسيس شركات عالمية كبرى مثل Tesla وSpace X كما أنه استحوذ على شركة X المعروفة بـ twitter سابقاً في 2022



صافي الثروة: 201.7 مليار دولارهو من الجنسية الأميركية وهو ثاني أثرياء العالم وساهم في تأسيس شركات عالمية كبرى مثل Tesla وSpace X كما أنه استحوذ على شركة X المعروفة بـ twitter سابقاً في 2022

آسيا:

موكيش أمباني

صافي الثروة: 114.1 مليار دولار

من الجنسية الهندية وهو يرأس مجلس ادارة شركة Reliance Industries المتخصصة بصناعة الأقمشة العملاقة ويعمل في مجالات البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية. وقط أطلقت شركته عام 2016 هاتف 4G وخدمة النطاق العريض Jio.



استراليا:

جينا رينهارت

صافي الثروة: 30.3 مليار دولار

تنتمي الى الجنسية الاسترالية وقد جمعت ثروتها بفضل انتاج الحديد الخام بعد أن انقذت شركة والدها Hankock Prospecting من ديون وصلت قيمتها الى 7.2 مليار دولار. كما تستثمر رينهارت بالتنقيب عن المعادن النادرة والغاز.



صافي الثروة: 30.3 مليار دولارتنتمي الى الجنسية الاسترالية وقد جمعت ثروتها بفضل انتاج الحديد الخام بعد أن انقذت شركة والدها Hankock Prospecting من ديون وصلت قيمتها الى 7.2 مليار دولار. كما تستثمر رينهارت بالتنقيب عن المعادن النادرة والغاز.

أميركا الجنوبية:

ادواردو سافرين

صافي الثروة: 26.1 مليار دولار

من الجنسية البرازلية وهو من أول المؤسسين لشركةMeta Platforms مع مارك زوكربيرغ التي عرفت مسبقاً باسم فيسبوك وما يزال يملك أسهم قيمة منها حتى اليوم. كما أنه يعمل في مجال الاستثمار الجريء وأنشئ صندوق B Capital.



صافي الثروة: 26.1 مليار دولارمن الجنسية البرازلية وهو من أول المؤسسين لشركةMeta Platforms مع مارك زوكربيرغ التي عرفت مسبقاً باسم فيسبوك وما يزال يملك أسهم قيمة منها حتى اليوم. كما أنه يعمل في مجال الاستثمار الجريء وأنشئ صندوق B Capital.