غوغل يحتفل بعيد الأم بطريقة "مميزة" (صورة)

وحوّل غوغل شعاره إلى صورة تعبيرية لأم تجلس مع طفلها على كنبة بينما تقرأ له، في أجواء يحيطها الحب والأمان.

ويصادف اليوم الـ21 من مارس/آذار من كل عام في الدول العربية، احتفالهم بـ"عيد الأم"، بينما يختلف تاريخ هذه المناسبة والتي يحتفل فيها عموم دول العالم من بلد إلى آخر.ففي الولايات المتحدة وألمانيا يتم الاحتفال بـ"عيد الأم" في الأحد الثاني من شهر مايو/ أيار من كل عام، وفي النرويج يتم الاحتفال فيه في 2 فبراير/ شباط، وفي الأرجنتين 3 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي جنوب أفريقيا في الأول من مايو/ أيار، بينما في أندونيسيا يحتفلون به في 22 ديسمبر/ كانون الأول.ومنشأ فكرة هذا الاحتفال يعود إلى عام 1907 في الولايات المتحدة، عندما طالبت الناشطة الاجتماعية آنا غارفيس بتخصيص يوم معترف به للاحتفال بالأمهات الأمريكيات.ورغبت غارفيس من هذه الدعوة تحقيق حلم والدتها بعد وفاتها، والتي كانت تردد "في يوم ما، وفي مكان ما، سينادي شخص ما بفكرة الاحتفال بعيد الأم"، فأخذت آنا غارفيس عهدا على نفسها بتحقيق حلم والدتها.وعربيا، أول من أطلق فكرة الاحتفال بعيد الأم الصحافي المصري الراحل علي أمين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" مع شقيقه مصطفى أمين، حيث طرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق؟".وإثر دعوته، انهالت الخطابات المؤيدة للفكرة من غالبية القراء، وبعدها تقرر أن يكون يوم 21 مارس/آذار عيدًا للأم، وهو أول أيام فصل الربيع، ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.