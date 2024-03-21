أشهر 8 أغاني عربية في عيد الأم.. من الأجمل؟

وهناك مجموعة من الأغنيات الرائعة التي تعبّر عن حب الأم، غناها نخبة من نجوم الفن العربي وحققت انتشارا كبيرا، يرددها الكثيرون في هذا اليوم العظيم. وفيما يلي أشهرها:تعد من أشهر أغنيات عيد الأم للمطربة السورية/المصرية، فايزة أحمد، وكتبها الشاعر حسين السيد لوالدته يوم عيد الأم بعد أن نسي أن يجلب لها هدية في هذه المناسبة، من ألحان الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب.للمطربة اللبنانية القديرة فيروز، صدرت عام 1997 ضمن ألبوم "أنا وسهرانة".وتجسد كلمات الأغنية، لمؤلفها سعيد عقل وألحان الأخوين الرحباني، علاقة الحب القوية بين الأم وطفلها.للمطربة المصرية شادية، والتي قدمتها في فيلم المرأة المجهولة، وكتبها الشاعر فتحي قورة ولحنها منير مراد.تعد من الأعمال الكلاسيكية للفنان السعودي محمد عبده، الذي يعبّر من خلالها عن مدى الاحترام والتقدير للأم. وكتبها الشاعرة "آثال" ولحنها الموسيقار "الماسي".تحمل أغنية "أمي جنة" للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، روح الطفولة والحنين للأم.وكتب الأغنية الشاعر كرار الدلفي، وأشرف حسين الجسمي على الرؤية الموسيقية والألحان. وحققت أكثر من 29 مليون مشاهدة على "يوتيوب".صدر عام 2008، ويعد من الأعمال الخالدة لمناسبة عيد الأم، حيث شارك فيه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم: يارا ورامي عياش وجنات وتامر حسني، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حميد الشاعري.غنتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأهدتها لوالدتها تعبيرا عن تقديرها وحبها، وحققت انتشارا كبيرا في الوطن العربي. وهي من كلمات أميل فهد وألحان يحيى الحسن.غناها الفنان العراقي سعدون جابر، من كلمات الشاعر كريم العراقي وألحان عباس جميل.