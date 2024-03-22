7 أخطاء يجب على مرضى الكوليسترول تجنبها في الصيام

وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة العظيمة.*أخطاء يتجنبها مرضى الكوليسترول في رمضانهناك عددا من النصائح التي يجب على من يعاني من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول اتباعها خلال شهر رمضان، وتشمل:- عدم الإكثار من تناول الحلويات الشرقية، لأنها عبارة عن تجميع لكل مواد الطاقة مع بعضها (السكريات والنشويات والدهون)، وبالتالي تؤدي لرفع الكوليسترول والدهون الثلاثية.- تجنب تركيب الأطعمة والإبقاء عليها أحادية، أي عدم تناول الأطعمة المقلية و"المسكبة والطواجن".- تجنب تناول كل أصناف المخبز الإفرنجي قدر الإمكان، لأنها مضرة جدا بالحالة الصحية.- تجنب الخمول والجلوس بعد تناول الطعام فترة طويلة، ويجب ممارسة الرياضة.- عدم إهمال شرب الماء بكثرة في صورتها العادية، لأن هذا أمر كارثي، وعدم استبدال المياه بالمشروبات الأخرى.- تجنب تناول الأغذية سابقة التصنيع، بداية من مكعبات المرق مرورا باللحوم المصنعة والأجبان المطبوخة.- تجنب تناول كل ما يسمى بـ"السمن النباتي"، ويمكن استبداله بالسمن البلدي أو الزيوت غير المهدرجة.