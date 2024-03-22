غني بالبروتين والفيتامينات.. علماء: النمل قد يحل محل اللحوم والتوابل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
01:15 PM
الى
01:50 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المالكي لـ السومرية: لا ارغب بالعودة لرئاسة الوزراء الا إذا أرغمت على ذلك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484730-638467144376392068.jpg
غني بالبروتين والفيتامينات.. علماء: النمل قد يحل محل اللحوم والتوابل
منوعات
2024-03-22 | 10:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
258 مشاهدة
نشر الموقع الإلكتروني للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS) نتائج دراسة أجراها العلماء في جامعة "سان دييغو" على النمل لاختبار طعمه.
درس العلماء المواد الكيميائية التي تعطي النمل هذا الطعم أو ذاك، وقد تذوقوا بأنفسهم عدة أنواع منها. واتضح أن أنواع النمل تختلف في مذاقها. وعلى سبيل المثال، فإن النمل الأسود الشائع في الطبيعة له طعم الخل، وذلك لكثرة حمض الفورميك فيه. ويتميز النمل "النساج" بطعمه الحلو مع نكهة الكراميل.
أما نمل "تشيكانتانا" فيتمتع، بالإضافة إلى رائحة الجوز، أيضا برائحة الخشب ليكون بطعم ورائحة التحميص، وتنشأ هذه الرائحة بسبب المواد (البيرازينات والبيرول) التي يستخدمها النمل لترك آثار محددة.
وجرب الباحثون النمل في مختلف مراحله العمرية بدءا من الشرانق وانتهاء بالنمل البالغ، فلاحظوا أنها تختلف أيضا داخل النوع نفسه. وتبين أن النمل البالغ أكثر حموضة من الشرانق.
لكن الاستنتاج الرئيسي للبحث العلمي هو أن النمل يمكن تناوله ليس كتوابل فحسب بل كطعام أيضا. ويمكن للنمل أن يحل محل اللحوم، لأنه غني بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات، مثل فيتامين В12 .
ويخطط العلماء في المستقبل لاختبار مذاق النمل من أنواع أخرى، وتقييم طعم بيضه، ومقارنة طعم الإناث بطعم الذكور، ومعرفة مدى تأثير طرق المعالجة والطهي عليه.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تطور جديد بشأن "فضيحة عميد كلية" في البصرة.. هل تم اعتقاله؟
أمن
44.95%
04:55 | 2024-03-21
تطور جديد بشأن "فضيحة عميد كلية" في البصرة.. هل تم اعتقاله؟
04:55 | 2024-03-21
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
محليات
22.14%
03:10 | 2024-03-22
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
03:10 | 2024-03-22
المالكي لـ السومرية: لا ارغب بالعودة لرئاسة الوزراء الا إذا أرغمت على ذلك
خاص السومرية
16.52%
17:43 | 2024-03-21
المالكي لـ السومرية: لا ارغب بالعودة لرئاسة الوزراء الا إذا أرغمت على ذلك
17:43 | 2024-03-21
إحالة ضباط إلى الإمرة.. الكشف عن متورطين بـ"الابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية
أمن
16.39%
12:22 | 2024-03-20
إحالة ضباط إلى الإمرة.. الكشف عن متورطين بـ"الابتزاز" داخل المؤسسة الأمنية
12:22 | 2024-03-20
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
سوق بيازيد الشعبي اسطنبول - الحلقة 8 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-22
جولة رمضانية
سوق بيازيد الشعبي اسطنبول - الحلقة 8 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-22
بالمختزل
نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-21
بالمختزل
نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-21
أغمض عينيك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-21
أغمض عينيك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-21
أحمر لو أسود
الحلقة ١١ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-21
أحمر لو أسود
الحلقة ١١ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-21
تل الراهب
الحلقة 11 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-21
تل الراهب
الحلقة 11 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-21
من كثر حبي لك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-21
من كثر حبي لك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-21
الله بالخير
الزهد والاباء - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-21
الله بالخير
الزهد والاباء - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-21
حديث رمضان 2024
مواطن الخير في شهر رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-21
حديث رمضان 2024
مواطن الخير في شهر رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-21
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
سوق بيازيد الشعبي اسطنبول - الحلقة 8 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-22
جولة رمضانية
سوق بيازيد الشعبي اسطنبول - الحلقة 8 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-22
بالمختزل
نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-21
بالمختزل
نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون - الحلقة ١١ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-21
أغمض عينيك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-21
أغمض عينيك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-21
أحمر لو أسود
الحلقة ١١ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-21
أحمر لو أسود
الحلقة ١١ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-21
تل الراهب
الحلقة 11 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-21
تل الراهب
الحلقة 11 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-21
من كثر حبي لك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-21
من كثر حبي لك
الحلقة ١١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-21
الله بالخير
الزهد والاباء - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-21
الله بالخير
الزهد والاباء - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-21
حديث رمضان 2024
مواطن الخير في شهر رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-21
حديث رمضان 2024
مواطن الخير في شهر رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-21
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف تواجهون جشع التجار في رمضان؟
ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.