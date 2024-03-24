طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع (فيديو)

طفلة تسقط من الدور الرابع بمحافظة #عفيف وتنجو بأعجوبة
سبحان الله العظيم الحافظ pic.twitter.com/OhygDpiVyI
— اخبار الساعة (@hournews_net) March 24, 2024
طفلة تسقط من الدور الرابع بمحافظة #عفيف وتنجو بأعجوبة
سبحان الله العظيم الحافظ pic.twitter.com/OhygDpiVyI
مواطن يروي تفاصيل نجاة طفلته من الموت بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في عفيفpic.twitter.com/trMe4U6yhy
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 20, 2024
مواطن يروي تفاصيل نجاة طفلته من الموت بأعجوبة بعد سقوطها من الطابق الرابع في عفيفpic.twitter.com/trMe4U6yhy