دنيا بطمة تطلق أغنية جديدة من داخل السجن

ونشر حساب الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر "إنستغرام"، منشورا جاء فيه أن أغنية "تفكرت ميمتي" تم إطلاقها الأحد بمناسبة "يوم الأم" الذي صادف 21 مارس.وذكر الحساب في المنشور: "صباح الخير اغنية الفنانة دنيا بطمة (تفكرت ميمتي) الآن على اليوتيوب بقناة شركة إنتاج فيلم "البوز".وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل فلي كان سبب في فراقك على ميمتك وعلى بنياتك لي محتاجين ليك ويارب تخلي ليكم امهاتكم وترحم الي ماتو يارب".وكانت الشرطة المغربية ألقت القبض على بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في 31 من شهر يناير الماضي.وأودعت الفنانة المغربية سجن "الوداية" في مراكش لقضاء عقوبتها بعد توقيفها من قبل عناصر الشرطة القضائية بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.