بينها الاكتئاب.. تحديد الأسباب الرئيسية وراء فقدان الشهية

ومع ذلك، فإن ما يحدث بالضبط بيولوجيا في الدماغ المصاب بفقد الشهية ظل غير واضح، والعلاجات محدودة.ومع ذلك، ظل العلماء يتتبعون التقدم لسنوات، وعرفوا أن هذا الاضطراب غالبا ما يرتبط بالقلق والاكتئاب، مما يشير إلى أن الأساس البيولوجي لفقدان الشهية يمكن تنظيمه بواسطة خلايا عصبية في مكان ما في منطقة الدماغ التي تتحكم في العاطفة، والتي تسمى اللوزة الدماغية.وهذا هو بالضبط المكان الذي وجده هايجيانغ كاي، الأستاذ المساعد في جامعة أريزونا في قسم علم الأعصاب وفريقه، حيث توصلوا إلى أن فقدان الشهية ناتج عن مزيج من منطقتين فرعيتين في اللوزة الدماغية، وفقًا لبحث جديد نُشر في "سيل ريبورتيز".وتعمل عقدة واحدة من الخلايا العصبية في النواة المركزية للوزة على كبح شهيتك عندما تشعر بالشبع، أو تشعر بالغثيان، أو تتذوق شيئا مريرا، والآخر موجود في المنطقة البيضاوية، والذي يكبح الشهية بسبب الالتهاب والمرض.تحديد الخلايا العصبية المسؤولة عن الشهيةووجد كاي وفريقه البحثي أنه عندما قاموا بتدمير نوع معين من خلايا الدماغ، تسمى الخلايا العصبية (PKC-delta) في كلتا المنطقتين، يمكنهم منع تطور فقدان الشهية.ووجدوا أيضا أن الخلايا العصبية (PKC-delta) تصبح أكثر نشاطا في الاستجابة لتناول الطعام أثناء تطور فقدان الشهية، وعلاوة على ذلك، عندما قاموا بتنشيط هذه الخلايا العصبية بشكل مصطنع، تسببوا في قمع عادات الأكل وزيادة ممارسة الرياضة.ويقول كاي: "تقترح هذه الدراسة فكرتين مهمتين لعلاج فقدان الشهية، أحدها هو أننا نحتاج إلى استهداف مناطق متعددة في الدماغ لتطوير العلاجات، نحتاج أيضًا إلى علاج حالات متعددة. على سبيل المثال، ربما يستهدف أحد الأدوية الغثيان، بينما يستهدف دواء آخر الالتهاب، وعليك الجمع بينهما، مثل الكوكتيل، للحصول على تأثيرات علاجية أفضل".