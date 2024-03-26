Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في الانتقالات الصيفية.. برشلونة يدرس بيع 6 لاعبين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

8 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال الصيام

منوعات

2024-03-26 | 09:58
8 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال الصيام
558 مشاهدة

تزخر مائدة الإفطار الرمضانية بأصناف ومأكولات مغرية يقبل عليها المسلم بعد ساعات صيام طويلة، دون أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان.

وبالمثل مائدة السحور، فإنها تعج بأصناف من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على مضاعفة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، لذا من المهم لكل صائم تعديل ثقافته الغذائية وإضافة أطعمة تدعمه خلال أداء الفريضة العظيمة.

قال الدكتور عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة المصري مجدي بدران، إن "هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية في رمضان، على رأسها التعرض للأتربة والغبار والبخور والروائح".

وأوضح، أن "مشكلة التهاب الجيوب الأنفية قد تؤثر على الصائم بطرق عديدة، إذ تسبب الصداع وتؤثر على العين سواء بالألم أو تورم الجفن وانتفاخ العين أو زيادة الدموع.

وقدم المختص مجموعة نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية الحاد للمساعدة على الصيام دون مشاكل، أبرزها:

- عدم إهمال شرب الكثير من السوائل، والأولوية للماء غير البارد وعصائر الفاكهه الطبيعية؛ لتعزيز المناعة والتخلص من الإفرازات المتراكمة والبلغم.

- تجنب تناول الملح أو السكر الزائد.

- عدم إهمال تناول الحساء (الشوربة)، مثل شوربة دجاج مضاف إليها بعض الخضراوات والأعشاب الطازجة، كونها تساعد على تخفيف الاحتقان وتنظيف الجيوب الأنفية.

- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو الغنية بالبهارات والتوابل.

- عدم تجنب تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية المفيدة لمرضى الجيوب الأنفية، مثل الزعتر والبابونج وأوراق الأوكالبتوس وزهور البوصير وثمار الشمر وأوراق ميليسا وجذر العرقسوس.

- الحرص على شرب شاي الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل، لتعزيز المناعة وكونه يوفر مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية.

- استنشاق شاى الأعشاب الطبيعية قبل شربها للمساعدة في تخفيف الاحتقان.

- تجنب مسببات الحساسية، وتجنب الاتصال بالآخرين حتى التحسن، فضلا عن تجنب التدخين وأماكن المدخنين.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
Play
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
Play
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
Play
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
Play
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
Play
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
Play
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-25
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-25
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-25
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-25
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 15 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-25
Play
الحلقة 15 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-25
جيبوا الفوانيس
Play
جيبوا الفوانيس
جيبوا الفوانيس 25-3-2024 | رمضان سومر
14:00 | 2024-03-25
Play
جيبوا الفوانيس 25-3-2024 | رمضان سومر
14:00 | 2024-03-25
الأكثر مشاهدة
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
Play
الحلقة ١٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-26
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
Play
التعامل مع تحديات الحياة - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-26
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
Play
١٨ سنة زواج واهمال - الحلقة ١٦ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
Play
مسجد ايا صوفيا الكبير اسطنبول - الحلقة 11 | رمضان 2024
09:00 | 2024-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
Play
ما هو الشيء الذي تتمنى أن ترسمه ويصبح حقيقة؟ 26-3-2024 | 2024
03:30 | 2024-03-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
Play
عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية البرلمانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-25
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-25
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-25
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-25
Play
الحلقة ١٥ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-25
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 15 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-25
Play
الحلقة 15 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-25
جيبوا الفوانيس
Play
جيبوا الفوانيس
جيبوا الفوانيس 25-3-2024 | رمضان سومر
14:00 | 2024-03-25
Play
جيبوا الفوانيس 25-3-2024 | رمضان سومر
14:00 | 2024-03-25

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.