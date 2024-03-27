ما علاقة الحلاوة الطحينية بزيادة فترة الشباب.. عالمة روسية تجيب

وتقول عالمة الاحياء في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "الحلاوة الطحينية، المصنوعة من السمسم المطحون، والمكسرات أو بذور عباد الشمس، غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم. يمكن أن تكون مفيدة كمصدر للطاقة والمواد المغذية.بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الحلاوة الطحينية على أحماض دهنية صحية ومضادات أكسدة قد تساعد على تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات. وهذه الحلاوة مفيدة جدا لكبار السن بسبب احتوائها على الألياف التي "تغذي" البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة".وأضافت: "أما فيتامين E الموجود في الحلاوة المصنوعة من بذور عباد الشمس فيحارب الشيخوخة وهو مفيد جدا للنساء. ويعتبر السيليكون الذي هو المكون الرئيسي للحلاوة المصنوعة الفول السوداني عنصرا ضروريا للغضاريف والأوتار والأسنان. أما تناول الحلاوة المصنوعة من بذور الكتان فتوفر دعما هائلا لنظام القلب والأوعية الدموية".وتقول: "ولكن يجب أن ندرك أن البذور والمكسرات- المكونات الرئيسية للحلاوة، هي من أقوى مسببات الحساسية، لذلك من الأفضل للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجنب هذا المنتج أو استخدامه بحذر شديد. كما أن المحتوى العالي من السكر في مختلف أنواع الحلاوة هو سبب آخر لتناولها باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مشكلات في القلب أو الوزن الزائد، وكذلك الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الأسنان والمراهقين الذين يعانون من حب الشباب".وبالإضافة إلى ذلك قد تحتوي بعض أنواع الحلاوة على مكونات إضافية مثل الزيت والشراب، الضارة للصحة. لذلك توصي بعدم تناول أكثر من 50 غراما من الحلاوة في اليوم.