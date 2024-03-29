قلبان في جسد واحد.. قصة زفاف أشهر توأم ملتصق في الولايات المتحدة

السومرية نيوز – منوعات



في عالم يسوده الروتين والمألوف، تتألق قصة آبي وبريتني هنسل كشعاع أمل يضيء طريق التفرد والإبداع، هاتان الشقيقتان التوأمتان الملتصقتان بجسد واحد، لم تسمحا لإعاقتهما الجسدية الفريدة بأن تحد من طموحاتهما، بل على العكس، حولتا تحدياتهما إلى فرص للنمو والتقدم، مظهرتين للعالم معنى الإرادة والعزيمة الحقيقيتين.







في عام 2021، دخلت آبي هنسل، البالغة من العمر 34 عامًا والتي اكتسبت شهرتها إلى جانب شقيقتها التوأم بريتني عندما ظهرتا في برنامج أوبرا وينفري عام 1996، عش الزوجية مع جوش بولينج، ممرض ومحارب قديم في الجيش الأمريكي، حسبما أفادت السجلات العامة لصحيفة "توداي"، إلا أنهما قررا الاحتفاظ بهذه اللحظة الخاصة لنفسهما بعيد عن الأعين ألا انهما نشرا صور الزفاف مؤخرا على وسائل التواصل الأجتماعي.



تظهر صورة ملفهما على فيسبوك وكأنها لحظة من حفل زفافهما، حيث ترتدي التوأمتان المتصلتان فستانًا أبيض للعرس، بينما يقف بولينج أمامهما ببدلة رمادية اللون ويمسك بيدهما. وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.في عام 2021، دخلت آبي هنسل، البالغة من العمر 34 عامًا والتي اكتسبت شهرتها إلى جانب شقيقتها التوأم بريتني عندما ظهرتا في برنامج أوبرا وينفري عام 1996، عش الزوجية مع جوش بولينج، ممرض ومحارب قديم في الجيش الأمريكي، حسبما أفادت السجلات العامة لصحيفة "توداي"، إلا أنهما قررا الاحتفاظ بهذه اللحظة الخاصة لنفسهما بعيد عن الأعين ألا انهما نشرا صور الزفاف مؤخرا على وسائل التواصل الأجتماعي.تظهر صورة ملفهما على فيسبوك وكأنها لحظة من حفل زفافهما، حيث ترتدي التوأمتان المتصلتان فستانًا أبيض للعرس، بينما يقف بولينج أمامهما ببدلة رمادية اللون ويمسك بيدهما.





وفقًا لصحيفة "توداي"، تعمل آبي وبريتني حاليًا كمعلمتين للرياضيات للصف الخامس الابتدائي، وتقيمان في ولاية مينيسوتا حيث ولدتا وترعرعتا، كما يظهر ملف بولينج على فيسبوك صورًا تجمعه مع الشقيقتين وهما يتناولان الآيس كريم ويسافران معًا بسعادة.





تعتبر آبي وبريتني هنسل حالة نادرة من التوائم المتصلة برأسين على جسد واحد، وهي ظاهرة تسمى التوائم المنفصلة جزئيًا حيث توجد رأسان متجاورتان على جسد واحد، إذ تشترك الشقيقتان في مجرى الدم وجميع الأعضاء أسفل الخصر.



عندما ولدت آبي وبريتاني في عام 1990، قرر والداهما، باتي ومايك هنسل، عدم إجراء جراحة الانفصال، معتبرين أنها محفوفة بالمخاطر للغاية. وفي ذلك الوقت، قال الأطباء إن فرصة نجاة كلاهما من العملية ضئيلة. وفقًا لصحيفة "توداي"، تعمل آبي وبريتني حاليًا كمعلمتين للرياضيات للصف الخامس الابتدائي، وتقيمان في ولاية مينيسوتا حيث ولدتا وترعرعتا، كما يظهر ملف بولينج على فيسبوك صورًا تجمعه مع الشقيقتين وهما يتناولان الآيس كريم ويسافران معًا بسعادة.تعتبر آبي وبريتني هنسل حالة نادرة من التوائم المتصلة برأسين على جسد واحد، وهي ظاهرة تسمى التوائم المنفصلة جزئيًا حيث توجد رأسان متجاورتان على جسد واحد، إذ تشترك الشقيقتان في مجرى الدم وجميع الأعضاء أسفل الخصر.عندما ولدت آبي وبريتاني في عام 1990، قرر والداهما، باتي ومايك هنسل، عدم إجراء جراحة الانفصال، معتبرين أنها محفوفة بالمخاطر للغاية. وفي ذلك الوقت، قال الأطباء إن فرصة نجاة كلاهما من العملية ضئيلة.





تتحكم آبي بذراعها اليمنى وساقها، بينما تتحكم بريتني بالجانب الأيسر، وعلى الرغم من تحدياتهما الجسدية الكبيرة، لم تسمح ذلك بإبطاء وتيرة تحقيقهما لأهداف بارزة مثل اجتياز اختبار رخصة القيادة في سن 16، والتخرج من الجامعة، والسفر إلى أوروبا، وأخيرًا العمل كمعلمتين. تتحكم آبي بذراعها اليمنى وساقها، بينما تتحكم بريتني بالجانب الأيسر، وعلى الرغم من تحدياتهما الجسدية الكبيرة، لم تسمح ذلك بإبطاء وتيرة تحقيقهما لأهداف بارزة مثل اجتياز اختبار رخصة القيادة في سن 16، والتخرج من الجامعة، والسفر إلى أوروبا، وأخيرًا العمل كمعلمتين.



أخفت آبي وجوش زواجهما عن أعين الجمهور حتى عام 2023، عندما شاركتا صورًا من حفل زفافهما على حسابهما على تيك توك أخفت آبي وجوش زواجهما عن أعين الجمهور حتى عام 2023، عندما شاركتا صورًا من حفل زفافهما على حسابهما على تيك توك

كشف مقطع فيديو نشره أحد ضيوف الزفاف على فيسبوك عن لحظة حميمية من حفل زفافهما. يلتقط المقطع البالغ 20 ثانية العروسين وهما يرقصان ويتبادلان القبلات في حفل الاستقبال. ارتدت آبي وشقيقتها فستانًا أبيض اللون بدون أكمام وبظهر دانتيل، بينما ارتدى بولينج بدلة رمادية. يظهر بولينج وهو ينظر في عيني عروسه المشعة بالسعادة بينما تدعم بريتني شقيقتها.