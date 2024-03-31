مفتي الازهر السابق يثير الجدل مجددا: يجوز نقل كلية الخنزير إلى الإنسان

وقال جمعة خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على إحدى الفضائيات: "الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله، والإمام مالك يرى أن كل حي طاهر".وأضاف مفتي الديار المصرية السابق: "إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان حتى لو كان الخنزير، وتحسين صحته، وهذا لا بأس عليه، ففي هذا الأمر ليس فيه اعتداء على أحد، لكن الإنسان قارب على الهلاك، يبقى بالنص القرآني يجوز هذا".واستشهد بالآية القرآنية: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"، مضيفًا: "هل بغيت على أحد أو ظلمت أو اعتديت على أحد؟ الإجابة لا، فالنص القرآني في تلك الحالة يقول نعم يجوز هذا".وفي فتاوى أخرى سابقة، أثار علي جمعة الجدل وأطلق في نفس البرنامج فتاوى أثارت صخبا، منها أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، وأن أصحاب الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وتفسير ذلك من خلال آية في القرآن الكريم.وسئل جمعة عن العلاقة بين الجنسين في سن المراهقة وحكم الشرع في شاب قال لفتاة بحبك، فرد الشيخ: "لو أبوها عارف.. يبقى عادي".وقال جمعة إن الصداقة بين الولد والبنت والخروج معًا في شلة ليس حرامًا، والبشرية كلها كانت على حد الاختلاط، موضحا أن الصداقة بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف، وتعريف العفاف أن تكون العلاقة خالية من المحرمات والسرية.