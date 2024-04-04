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"فيسبوك" ينافس "TikTok" بميزة جديدة.. مفيدة لأصحاب المحتوى

منوعات

2024-04-04 | 11:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;فيسبوك&quot; ينافس &quot;TikTok&quot; بميزة جديدة.. مفيدة لأصحاب المحتوى
320 مشاهدة

أعلن المطورون في Meta أن تطبيق "فيسبوك" في الهواتف الذكية سيحصل على مشغل جديد للفيديوهات لعرض الفيديوهات العمودية بطريقة تشبه طريقة العرض في تطبيقات TikTok.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مشغل الفيديو الجديد سيعمل مع فيديوهات Reels وFacebook Live، وسيعرض المقاطع على الحجم الكامل لشاشة الهاتف.

وبداية سيتوفر لمستخدمي تطبيقات "فيسبوك" عبر أنظمة iOS في الولايات المتحدة وكندا، وسيتوفر لمستخدمي "فيسبوك" على نطاق أوسع خلال الأشهر القادمة.

وأوضح الخبراء في "فيسبوك" أن المشغل الجديد يوفر للمستخدمين أيضا إمكانية عرض الفيديو بوضع ملء الشاشة لمقاطع الفيديو الأفقية أيضا، كما ستتوفر فيه أدوات لتخطي اللقطات أثناء مشاهدة الفيديوهات الطويلة.

وبالنقر على واجهة المشغل الجديد ستظهر للمستخدم خيارات إضافية أيضا مثل خيارتوقيف العرض بشكل مؤقت، أو خيار الانتقال في اللقطات إلى لمدة 10 ثوان.

ويرى بعض الخبراء إلى أن المبرمجين في "فيسبوك" يعملون على تطوير الميزة الجديدة بعد أن لاحظوا شعبية الفيديوهات الأفقية والمشاهدات الكثيرة لها في شبكات التواصل الاجتماعي.
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