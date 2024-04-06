القطط او الكلاب.. هل تؤثر مشاركة السرير مع حيوان أليف على نوم؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
01:15 PM
الى
01:50 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485754-638480067301335978.jpeg
القطط او الكلاب.. هل تؤثر مشاركة السرير مع حيوان أليف على نوم؟
منوعات
2024-04-06 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
385 مشاهدة
يمكن أن يؤثر النوم مع كلبك في نفس الغرفة سلبا على جودة نومك، وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة Scientific Reports.
وخلال الدراسة، قام الباحثون بتجنيد عينة تضم أكثر من 1500 من البالغين الأمريكيين الذين أكملوا استبيانات لتقييم عادات نومهم.
وبشكل عام، أفاد نحو نصف المشاركين أنهم ينامون مع حيواناتهم الأليفة، وهو ما تم تعريفه في الدراسة بأنه النوم في نفس الغرفة مع حيوانك الأليف لجزء من الليل على الأقل.
وبعد ذلك، قام فريق البحث بمقارنة عادات نوم الأشخاص الذين تشاركوا النوم مع الحيوانات الأليفة والذين لم يناموا معها. وكشفت التحليلات أن المشاركين الذين تشاركوا النوم مع الحيوانات الأليفة كانت لديهم نوعية نوم أقل وأعراض أرق أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. واستمرت هذه النتائج حتى بعد مراعاة الاختلافات الديموغرافية بين هذه المجموعات.
وعند النظر في نوع الحيوانات الأليفة، وجد الفريق دليلا على وجود تأثير سلبي على النوم عند النوم المشترك مع الكلاب، ولكن لا يوجد دليل على وجود تأثير سلبي على النوم عند النوم المشترك مع القطط.
ومن المثير للدهشة أن 93% من المشاركين في الدراسة الذين ناموا مع حيواناتهم الأليفة يعتقدون أن حيواناتهم الأليفة كان لها تأثير إجمالي إيجابي أو محايد على نومهم.
وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، إلا أن هذه النتائج قد تشير إلى أن معظم الناس لا يدركون الآثار السلبية المحتملة التي قد تحدثها حيواناتهم الأليفة على نومهم.
وأفاد معظم أصحاب الحيوانات الأليفة أن حيواناتهم لها تأثير إيجابي بشكل عام على صحتهم العقلية. ويمكن للحيوانات الأليفة تحسين صحة أصحابها بعدة طرق خلال اليوم، مثل تشجيعهم على النشاط البدني وتعزيز الروتين اليومي وتوفير الحب والرفقة.
ويعد النوم الجيد ركيزة الصحة والعافية. وعلى الرغم من أن الحيوانات الأليفة قد يكون لها تأثير إيجابي عام على الصحة العقلية، إلى أنه من الممكن أن يتم تقويض بعض هذه الفوائد إذا كانت الحيوانات تسبب لك الحرمان من النوم أثناء الليل.
ويشير فريق البحث إلى أن الدراسات المبنية على الاستطلاعات مثل هذه الدراسة غير قادرة على إثبات أن النوم المشترك مع الحيوانات الأليفة يسبب اضطرابا في النوم، على الرغم من وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا قد يكون هو الحال.
وأحد العوامل المهمة التي لم تقيمها الدراسة أيضا هو ما إذا كان المشاركون ينامون أيضا مع أشخاص آخرين مثل الزوج أو الطفل.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ماذا تعرف عن "اللامبورجيني" التي وصلت بغداد؟ (فيديو+ صور)
محليات
42.11%
11:56 | 2024-04-04
ماذا تعرف عن "اللامبورجيني" التي وصلت بغداد؟ (فيديو+ صور)
11:56 | 2024-04-04
الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئات
اقتصاد
23.03%
14:19 | 2024-04-04
الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الفئات
14:19 | 2024-04-04
الانواء الجوية: منخفض جوي وامطار الأسبوع المقبل
محليات
19.22%
15:43 | 2024-04-05
الانواء الجوية: منخفض جوي وامطار الأسبوع المقبل
15:43 | 2024-04-05
بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته
سياسة
15.64%
19:17 | 2024-04-04
بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته
19:17 | 2024-04-04
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
حديث رمضان 2024
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
حديث رمضان 2024
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
خل نتصالح
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
خل نتصالح
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
حديث رمضان 2024
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
حديث رمضان 2024
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
خل نتصالح
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
خل نتصالح
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.