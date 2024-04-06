Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد حديثه عبر السومرية.. النزاهة تدعو الكريم الى الإدلاء بإفادته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القطط او الكلاب.. هل تؤثر مشاركة السرير مع حيوان أليف على نوم؟

منوعات

2024-04-06 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القطط او الكلاب.. هل تؤثر مشاركة السرير مع حيوان أليف على نوم؟
385 مشاهدة

يمكن أن يؤثر النوم مع كلبك في نفس الغرفة سلبا على جودة نومك، وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة Scientific Reports.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بتجنيد عينة تضم أكثر من 1500 من البالغين الأمريكيين الذين أكملوا استبيانات لتقييم عادات نومهم.

وبشكل عام، أفاد نحو نصف المشاركين أنهم ينامون مع حيواناتهم الأليفة، وهو ما تم تعريفه في الدراسة بأنه النوم في نفس الغرفة مع حيوانك الأليف لجزء من الليل على الأقل.

وبعد ذلك، قام فريق البحث بمقارنة عادات نوم الأشخاص الذين تشاركوا النوم مع الحيوانات الأليفة والذين لم يناموا معها. وكشفت التحليلات أن المشاركين الذين تشاركوا النوم مع الحيوانات الأليفة كانت لديهم نوعية نوم أقل وأعراض أرق أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. واستمرت هذه النتائج حتى بعد مراعاة الاختلافات الديموغرافية بين هذه المجموعات.

وعند النظر في نوع الحيوانات الأليفة، وجد الفريق دليلا على وجود تأثير سلبي على النوم عند النوم المشترك مع الكلاب، ولكن لا يوجد دليل على وجود تأثير سلبي على النوم عند النوم المشترك مع القطط.

ومن المثير للدهشة أن 93% من المشاركين في الدراسة الذين ناموا مع حيواناتهم الأليفة يعتقدون أن حيواناتهم الأليفة كان لها تأثير إجمالي إيجابي أو محايد على نومهم.

وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، إلا أن هذه النتائج قد تشير إلى أن معظم الناس لا يدركون الآثار السلبية المحتملة التي قد تحدثها حيواناتهم الأليفة على نومهم.

وأفاد معظم أصحاب الحيوانات الأليفة أن حيواناتهم لها تأثير إيجابي بشكل عام على صحتهم العقلية. ويمكن للحيوانات الأليفة تحسين صحة أصحابها بعدة طرق خلال اليوم، مثل تشجيعهم على النشاط البدني وتعزيز الروتين اليومي وتوفير الحب والرفقة.

ويعد النوم الجيد ركيزة الصحة والعافية. وعلى الرغم من أن الحيوانات الأليفة قد يكون لها تأثير إيجابي عام على الصحة العقلية، إلى أنه من الممكن أن يتم تقويض بعض هذه الفوائد إذا كانت الحيوانات تسبب لك الحرمان من النوم أثناء الليل.

ويشير فريق البحث إلى أن الدراسات المبنية على الاستطلاعات مثل هذه الدراسة غير قادرة على إثبات أن النوم المشترك مع الحيوانات الأليفة يسبب اضطرابا في النوم، على الرغم من وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا قد يكون هو الحال.

وأحد العوامل المهمة التي لم تقيمها الدراسة أيضا هو ما إذا كان المشاركون ينامون أيضا مع أشخاص آخرين مثل الزوج أو الطفل.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
Play
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
Play
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
Play
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
Play
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
Play
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
Play
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
Play
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
Play
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
Play
العراق في دقيقة 05-04-2024 | 2024
13:30 | 2024-04-05
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
Play
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
Play
رمضان شهر الخير والصدقات - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-05
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05
Play
دخلت بعلاقة خطوبة لكن ابن عمها هددها بشرفها - الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-05

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.