Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق داخل مسجد وسط الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أطفال دون اباء.. "حمل غير متوقع" بسبب دواء شهير لإنقاص الوزن

منوعات

2024-04-06 | 09:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أطفال دون اباء.. &quot;حمل غير متوقع&quot; بسبب دواء شهير لإنقاص الوزن
6,308 مشاهدة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن تقارير من نساء استخدمن عقار "أوزمبيك" (Ozempic) أو أدوية مماثلة لمرض السكري مثل سيماغلوتيد (Semaglutide)، عن حالات حمل غير مخطط لها.

وحسب الصحيفة، ناقشت مجموعة على فيسبوك تحمل اسم "لقد حملت وأنا أتعاطى أوزمبيك"، وتضم أكثر من 500 عضو، عن حالات حمل مفاجئ، بالإضافة إلى العديد من المنشورات على "ريديت" (Reddit) و"تيك توك"، التي أشارت إلى حمل غير مخطط له أثناء تناول الأدوية المعروفة باسم "GLP-1".

وتشير الصحيفة إلى أن "التقارير عن طفرة المواليد نتيجة تناول أدوية "GLP-1"، "غير مؤكدة"، وليس من المعروف مدى انتشار هذه الظاهرة".

ويقول الخبراء، إن "فقدان الوزن بشكل كبير يمكن أن يؤثر على الخصوبة، فيما يتكهن آخرون بأن أدوية "GLP-1" يمكن أن تتداخل مع وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، مما يحد من تحديد النسل".

وقالت ديب أوليفيرا، (32 عاما) على حسابها عبر "تيك توك": "لقد حملت باستخدام (GLP-1)"، مشيرة في فيديو آخر إلى أنها عانت في السابق من إجهاضين وولادة جنين ميت.

وقالت أوليفيرا، التي تعيش في ميشيغان، إنها كانت تستخدم أوزمبيك لمدة 3 أشهر قبل الحمل.

فيما علقت امرأة أخرى على المنشور، في إشارة إلى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (حالة صحية هرمونية تعد سببا رئيسيا للعقم): "يبلغ عمر طفلي الصغير 6 أشهر تقريبا بعد محاولة لأكثر من 10 سنوات مع متلازمة تكيس المبايض".

لجأ كثير من المصابين بالسمنة إلى الأدوية الجديدة لفقدان الوزن، وهي التي طورت أساسا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.
أسباب الحمل
وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت النساء اللاتي يتناولن "GLP-1" أكثر عرضة للحمل غير المخطط له، إلا أن الأطباء يقولون إن هناك بعض التفسيرات التي تجعل بعض النساء يحملن أثناء استخدام الأدوية.

وتقول أخصائية الغدد الصماء الإنجابية لورا شاهين، إن "فقدان الوزن يمكن أن يكون له تأثير على الإباضة والخصوبة".

وتضيف: "أعتقد أنه مع فقدان الوزن وتوازن الهرمونات وتحسين مقاومة الأنسولين، تعود الهرمونات إلى مستوياتها، وفجأة يبدأن في التبويض مرة أخرى، بعد أن لم يكن لديهن إباضة لسنوات".

بدورها، تقول ستيفاني فين، طبيبة الباطنة في لوس أنجلوس والمتخصصة في مساعدة النساء على إنقاص الوزن من أجل خصوبتهن، إن فقدان 5 إلى 10 بالمائة فقط من وزن الجسم يمكن أن يساعد على الحمل.

وتتابع: "لا أحد يعرف السبب بالضبط، لكن الدهون لها نشاط هرموني. ونحن نعلم أن لها تأثيرات على هرمون الاستروجين، ويؤثر ذلك على الإباضة وربما نمو البويضات".

كما يؤكد الأطباء أن الأدوية قد تتداخل مع وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم لدى بعض المرضى.

ويقول الطبيب في معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن، ويليام ديتز، إنه من الممكن أن تؤثر أدوية "GLP-1" أيضا على امتصاص أدوية منع الحمل الفموية.

ويضيف: "قد يعني هذا أن أدوية تحديد النسل يتم استقلابها أو أنها غير فعالة".

ويذكر ديتز أن معظم الخبراء يوصون بالتوقف عن تناول أدوية "GLP-1" عند اكتشاف الحمل، قائلا: "لا أعتقد أننا نعرف تأثير هذه الأدوية على نمو الجنين".

وتوصي شاهين النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الفم والذين يتناولون عقار "GLP-1"، باستخدام نوع أخر من وسائل تحديد النسل.

وحسب "واشنطن بوست"، فإنه لا يُنصح باستخدام الأدوية للأمهات المرضعات. وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجود المادة الفعالة في حليب الفئران المرضعة المعالجة بالدواء.

كما لا يُعرف سوى القليل عن تأثيرات أوزمبيك والأدوية المشابهة على النساء اللاتي يرغبن في الحمل أو اللاتي يحملن أثناء تناول الأدوية، لأنه تم استبعادهن على وجه التحديد من التجارب السريرية المبكرة للدواء.

ويقول متحدث باسم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لأدوية أوزمبيك وويجوفي، إن الشركة تقوم بجمع البيانات لتقييم سلامة الحمل أثناء استخدام ويجوفي المعتمد لفقدان الوزن.

وتذكر الشركة في بيان، حسب الصحيفة: "كان الحمل أو نية الحمل بمثابة معايير الاستبعاد في تجاربنا في كل من السمنة ومرض السكري من النوع الثاني".

وفي حين نشرت نساء قصصا مطمئنة عن ولادة أطفال أصحاء، يقول الأطباء إنه من المهم استخدام وسائل منع الحمل الاحتياطية وإيقاف الدواء فورا في حالة الحمل.

ويشير متحدث باسم نوفو نورديسك إلى أنه "لا توجد بيانات متاحة كافية لمعرفة ما إذا كان الدواء يشكل خطرا على العيوب الخلقية أو الإجهاض أو غيرها من الأحداث السلبية المتعلقة بالحمل".

واستنادا إلى تجارب التكاثر التي أجريت على الحيوانات مع استخدام "ويجوفي"، تقول الشركة: "قد تكون هناك مخاطر محتملة على الجنين من التعرض للدواء أثناء الحمل".

كما توصي نوفو نورديسك بإيقاف "ويجوفي" قبل شهرين على الأقل من الحمل المخطط له.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
Play
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
Play
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
Play
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
Play
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
Play
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
Play
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
الأكثر مشاهدة
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
Play
الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
Play
06-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-06
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
Play
بناء العلاقات الزوجية - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-06
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
Play
خانته زوجته فانصدم واصبح وحيد - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-06
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
Play
حسين عرب، نائب مستقل في البرلمان العراقي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-05
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-05
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
Play
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-05
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
Play
الحلقة ٢٢ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05
Play
نشرة ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-05

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.