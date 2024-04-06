ماهي الامراض التي تسبب كثرة التبول الليلي.. اليك اعراضها

ووفقا له، قد يكون التبول الليلي من أعراض مرض البوال (Polyuria)‏ الذي يتميز بفرط إنتاج وإفراز البول.ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن يكون سبب البوال مرض السكري، أو اعتلال الكلية السكري، أو التهاب المثانة السكري، أو الاعتلال العصبي السكري. لأنه في هذه الحالة ينتج الجسم كمية كبيرة من البول، ما يؤدي إلى التبول الليلي".ويشير إلى أن البوال الليلي، قد يكون بسبب شرب الكثير من الماء أو السوائل قبل النوم، أو تناول مدرات البول. ويحتمل أن يكون السبب قصور القلب ومشكلات في الكلى. أو قد يشير إلى التهاب المثانة الذي عادة يصاحبه ألم في أسفل البطن وأثناء التبول والشعور بعدم تفريغ المثانة بصورة كاملة.ويقول: "بعض أمراض الكلى، مثل القصور الكلوي المزمن أو عدوى الكلى، يمكن أن تؤدي إلى التبول الليلي. والمرضى الذين يعانون من مشكلات في الكلى غالبا ما يحتاجون إلى التبول بشكل متكرر والاستيقاظ في الليل للذهاب إلى المرحاض".ووفقا له، يمكن أن يكون التبول الليلي لدى الرجال مرتبطا بالتهاب البروستاتا، لأن أحد أعراض المرض هو التبول المتكرر والمؤلم، بما في ذلك الاستيقاظ ليلا. أو يكون بسبب تضخم البروستات الحميد، الذي يضغط على المثانة، ما يؤدي إلى تقلص حجمها وبالتالي زيادة وتيرة التبول.ويقول مختتما حديثه: " بالطبع هذه بعض الأسباب. لذلك إذا ظهرت مثل هذه المشكلة، من الضروري استشارة الطبيب المختص لتشخيص السبب بدقة ووصف العلاج المناسب".