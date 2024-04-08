Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"أبو مازن" يكشف تفاصيل "مثيرة" تخص عدم تعيينه محافظاً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في عيد الفطر.. اليكم أجمل الوجهات العربية الجديرة بالزيارة

منوعات

2024-04-08 | 04:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في عيد الفطر.. اليكم أجمل الوجهات العربية الجديرة بالزيارة
المصدر:
سيدتي
268 مشاهدة

عيد الفطر، وقت الفرح والاحتفال، إذ يعد فرصة ممتازة لقضاء عطلة طويلة للاسترخاء والاستكشاف وتكوين ذكريات تدوم مدى الحياة، والاستمتاع برحلة سياحية استثنائية عبر مدن العالم العربي. ففي هذه الفترة، تتزين الوجهات السياحية في الرياض بالأضواء والألوان. وتنبض مراكش بأجواء العيد المفعمة بعبق التاريخ وتجذب دبي الزائرين من جميع أنحاء العالم وتمزج القاهرة بين التاريخ والحداثة. ستتمتع بتجارب ومغامرات وأوقات ترفيهية لا تُنتسى في الوجهات العربية البارزة خلال إجازة عيد الفطر 2024.

الرياض
 
 
ابدأ مغامرة عطلة عيد الفطر في الرياض، العاصمة السعودية الصاخبة والمعروفة بمزيجها من الحداثة والتقاليد. هناك يمكنك زيارة قلعة المصمك الشهيرة، واستكشاف مركز الملك عبد العزيز التاريخي، موطن المتاحف والحدائق والمتحف الوطني المثير للإعجاب. وسوق الزل النابض بالحياة، حيث يمكنك التسوق لشراء المشغولات اليدوية التقليدية والتوابل والهدايا التذكارية. ولا تفوت فرصة الاستمتاع بالمأكولات السعودية الأصيلة في المطاعم المحلية، وتذوق الأطباق الشهية مثل الكبسة والمندي.
 
 
دبي
 
 
تشبه إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة القصص المليئة بالعجائب. تقدم العديد من فعاليات العيد، من الألعاب النارية على الشواطئ إلى مبيعات مراكز التسوق الخاصة والعروض الثقافية. والأسواق التقليدية، التي تعج بالحياة والألوان. حيث يمكنك العثور على أي شيء بدءًا من أحدث صيحات الموضة وحتى المجوهرات المبهرة. ولا تنسى زيارة برج خليفة واستكشف دبي مول والاستمتاع بالحدائق المائية.

 
جزر القمر
 
 
تقع في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا. هناك يمكنك أداء صلاة العيد في مسجد الجمعة الكبير في العاصمة موروني. ومن ثم استشكاف سحر طبيعها عبر جزرها التي تتمتع بشواطئها المزينة بالشعاب المرجانية، مثل مايوت وموهيلي. وجزر القمر الغربية، التي تشتهر بغاباتها التي تُتيح ممارسة رحلات السفاري في ربوعها. وجزيرة القمر الكبرى، حيث تمتلك أضخم البراكين النشطة على الأرض بجانب الجبال والطبيعة الرائعة.

 
مراكش
 
 
مدينة حيوية تقع جنوب غرب المغرب، تشتهر بجذورها التاريخية العميقة. هناك يمكنك تجربة صلاة العيد في مسجد الكتبية والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية في ساحة جامع الفنا. بالإضافة إلى المشي عبر متاهة من الممرات الضيقة، حيث يأخذك كل منعطف إلى الاكتشاف. واستكشتف حديقة ماجوريل، أو الحصول على دروس لتتعلم كيفية إعداد الأطباق المغربية الأصيلة، أو استرخ في الحمام التقليدي. وزيارة الأسواق المحلية والإطلاع على السلع المصنوعة يدويًا، مثل الفخار والمجوهرات، وحتى التوابل المختلفة والمنسوجات.
 
القاهرة
 


عاصمة مصر النابضة بالحياة، هناك يمكنك تجربة صلاة العيد في الجامع الأزهر والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة. ومن ثم استكشاف المتحف المصري، وأهرامات الجيزة وأبو الهول. والقيام برحلة بحرية في نهر النيل، والتسوق في سوق خان الخليلي. يمكنك أيضًا تجربة صخب الحياة اليومية المليئة بالموسيقى والمحلات التجارية والطعام اللذيذ.

تونس
 


تعتبر العاصمة تونس مكانًا رائعًا للاستمتاع بالأسواق والمطاعم والمعالم الثقافية. هناك يمكنك أداء صلاة العيد في جامع الزيتونة. ومن ثم مشاهدة أجواء الاحتفال بهذه المناسبة. في ساحة القصبة والتقاط صور تذكارية توثق رحلتك. وزيارة حديقة حيوانات البلفيدير، إذ تجذب الكثير من السياح لمشاهدة أنواع الحيوانات المختلفة والنادرة. وسوق البركة، الذي يُعد من أقدم الأسواق ويستقطب محبي السياحة. يمكنك شراء المجوهرات الثمينة والإكسسوارات والأحجار الكريمة.

وهران
 


تقع على الساحل الشمالي الغرب للجزائر. فور وصولك إلى وهران، قم بجولة في المدينة لاستكشافها. حيث تتميز بمنازل بنيت على الطراز الفرنسي الرائع. استمتع أيضًا بالساحة الرئيسية ومشاهدة النافورة والنصب التذكاري. وأداء صلاة العيد في مسجد عبدالله بن سلام. وإذ كنت تبحث عن الاستجمام ننصح بزيارة شاطئ مداغ، إذ يتميز بمياهه ورماله الناعمة والجمال الطبيعي المحيط به. ويعتبر مكانًا مثاليًا للرحلات العائلية. وبلدية عين ترك، وهي منطقة هادئة تبعد عن المدينة وتعتبر مثالية للاسترخاء والهدوء.

الأردن
 

هناك العديد من الوجهات الجميلة يمكنك استكشافها في الأردن خلال عيد الفطر. بعد أداء صلاة العيد في مسجد الأموي بعمان. اكتشف مدينة البتراء الوردية واستمتع بزيارة الخزنة والمعابد الأثرية. واستمتع بالغوص والاسترخاء على الشواطئ وقم بزيارة وادي رم واكتشف جمال الصحراء والجبال الرملية.

الدوحة
 


عاصمة دولة قطر، وتقع على ساحل الخليج الغربي في شرق البلاد. هنا وبعد أداء صلاة العيد في مسجد كتارا، يمكنك استكشاف معالم المدينة. من كورنيش الدوحة، حيث المشي والاستمتاع بالمناظر البحرية. وجزيرة اللؤلؤ والتي تضم قنوات مائية وباحات للمشاة. وسوق واقف الذي يتميز بأجوائه التقليدية والمباني القديمة والأزقة المليئة بالحرفيين والتجار.

بغداد
 
 
عاصمة العراق العريقة تلبس حلّة العيد قبل أيامٍ من حلوله. الجوامع والعتبات المقدسة تستقبل المصلين من كل أنحاء البلاد. وتقدم جزيرة بغداد السياحية الأجواء الممتعة في المطاعم والكورنيش للإستمتاع بفرحة العيد، وكذلك قرية دجلة والعديد من المنتجعات المميزة. كما تعج المتنزهات بالعوائل والشباب والأطفال، أبرزها حديقة الزوراء. ولا تنسوا تذوق الحلوى اللذيذة وخصوصاً الكليجة.



>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، الامين العام لحزب الجماهير - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-07
Play
احمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، الامين العام لحزب الجماهير - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-07
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-07
Play
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-07
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 28 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-07
Play
الحلقة 28 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-07
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-07
Play
الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-07
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-07
Play
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-07
Play
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-07
Play
العراق في دقيقة 07-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-07
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
الا بذكر الله تطمئن القلوب - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-07
Play
الا بذكر الله تطمئن القلوب - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-07
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
زوجة من بغداد سرقت اموال زوجها واطفاله - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-07
Play
زوجة من بغداد سرقت اموال زوجها واطفاله - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-07
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، الامين العام لحزب الجماهير - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-07
Play
احمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، الامين العام لحزب الجماهير - الحلقة ٢٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-07
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-07
Play
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-07
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة 28 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-07
Play
الحلقة 28 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-07
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-07
Play
الحلقة ٢٤ | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-07
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-07
Play
الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-07
Play
نشرة ٧ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-07
Play
العراق في دقيقة 07-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-07
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
الا بذكر الله تطمئن القلوب - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-07
Play
الا بذكر الله تطمئن القلوب - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-04-07
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
زوجة من بغداد سرقت اموال زوجها واطفاله - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-07
Play
زوجة من بغداد سرقت اموال زوجها واطفاله - الحلقة ٢٨ | رمضان 2024
10:00 | 2024-04-07
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-04-06

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.