في عيد الفطر.. اليكم أجمل الوجهات العربية الجديرة بالزيارة

عيد الفطر، وقت الفرح والاحتفال، إذ يعد فرصة ممتازة لقضاء عطلة طويلة للاسترخاء والاستكشاف وتكوين ذكريات تدوم مدى الحياة، والاستمتاع برحلة سياحية استثنائية عبر مدن العالم العربي. ففي هذه الفترة، تتزين الوجهات السياحية في الرياض بالأضواء والألوان. وتنبض مراكش بأجواء العيد المفعمة بعبق التاريخ وتجذب دبي الزائرين من جميع أنحاء العالم وتمزج القاهرة بين التاريخ والحداثة. ستتمتع بتجارب ومغامرات وأوقات ترفيهية لا تُنتسى في الوجهات العربية البارزة خلال إجازة عيد الفطر 2024.

الرياض

ابدأ مغامرة عطلة عيد الفطر في الرياض، العاصمة السعودية الصاخبة والمعروفة بمزيجها من الحداثة والتقاليد. هناك يمكنك زيارة قلعة المصمك الشهيرة، واستكشاف مركز الملك عبد العزيز التاريخي، موطن المتاحف والحدائق والمتحف الوطني المثير للإعجاب. وسوق الزل النابض بالحياة، حيث يمكنك التسوق لشراء المشغولات اليدوية التقليدية والتوابل والهدايا التذكارية. ولا تفوت فرصة الاستمتاع بالمأكولات السعودية الأصيلة في المطاعم المحلية، وتذوق الأطباق الشهية مثل الكبسة والمندي.

دبي

تشبه إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة القصص المليئة بالعجائب. تقدم العديد من فعاليات العيد، من الألعاب النارية على الشواطئ إلى مبيعات مراكز التسوق الخاصة والعروض الثقافية. والأسواق التقليدية، التي تعج بالحياة والألوان. حيث يمكنك العثور على أي شيء بدءًا من أحدث صيحات الموضة وحتى المجوهرات المبهرة. ولا تنسى زيارة برج خليفة واستكشف دبي مول والاستمتاع بالحدائق المائية.





جزر القمر

تقع في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا. هناك يمكنك أداء صلاة العيد في مسجد الجمعة الكبير في العاصمة موروني. ومن ثم استشكاف سحر طبيعها عبر جزرها التي تتمتع بشواطئها المزينة بالشعاب المرجانية، مثل مايوت وموهيلي. وجزر القمر الغربية، التي تشتهر بغاباتها التي تُتيح ممارسة رحلات السفاري في ربوعها. وجزيرة القمر الكبرى، حيث تمتلك أضخم البراكين النشطة على الأرض بجانب الجبال والطبيعة الرائعة.





مراكش

مدينة حيوية تقع جنوب غرب المغرب، تشتهر بجذورها التاريخية العميقة. هناك يمكنك تجربة صلاة العيد في مسجد الكتبية والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية في ساحة جامع الفنا. بالإضافة إلى المشي عبر متاهة من الممرات الضيقة، حيث يأخذك كل منعطف إلى الاكتشاف. واستكشتف حديقة ماجوريل، أو الحصول على دروس لتتعلم كيفية إعداد الأطباق المغربية الأصيلة، أو استرخ في الحمام التقليدي. وزيارة الأسواق المحلية والإطلاع على السلع المصنوعة يدويًا، مثل الفخار والمجوهرات، وحتى التوابل المختلفة والمنسوجات.

القاهرة





عاصمة مصر النابضة بالحياة، هناك يمكنك تجربة صلاة العيد في الجامع الأزهر والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة. ومن ثم استكشاف المتحف المصري، وأهرامات الجيزة وأبو الهول. والقيام برحلة بحرية في نهر النيل، والتسوق في سوق خان الخليلي. يمكنك أيضًا تجربة صخب الحياة اليومية المليئة بالموسيقى والمحلات التجارية والطعام اللذيذ.



تونس عاصمة مصر النابضة بالحياة، هناك يمكنك تجربة صلاة العيد في الجامع الأزهر والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة. ومن ثم استكشاف المتحف المصري، وأهرامات الجيزة وأبو الهول. والقيام برحلة بحرية في نهر النيل، والتسوق في سوق خان الخليلي. يمكنك أيضًا تجربة صخب الحياة اليومية المليئة بالموسيقى والمحلات التجارية والطعام اللذيذ.





تعتبر العاصمة تونس مكانًا رائعًا للاستمتاع بالأسواق والمطاعم والمعالم الثقافية. هناك يمكنك أداء صلاة العيد في جامع الزيتونة. ومن ثم مشاهدة أجواء الاحتفال بهذه المناسبة. في ساحة القصبة والتقاط صور تذكارية توثق رحلتك. وزيارة حديقة حيوانات البلفيدير، إذ تجذب الكثير من السياح لمشاهدة أنواع الحيوانات المختلفة والنادرة. وسوق البركة، الذي يُعد من أقدم الأسواق ويستقطب محبي السياحة. يمكنك شراء المجوهرات الثمينة والإكسسوارات والأحجار الكريمة.



وهران تعتبر العاصمة تونس مكانًا رائعًا للاستمتاع بالأسواق والمطاعم والمعالم الثقافية. هناك يمكنك أداء صلاة العيد في جامع الزيتونة. ومن ثم مشاهدة أجواء الاحتفال بهذه المناسبة. في ساحة القصبة والتقاط صور تذكارية توثق رحلتك. وزيارة حديقة حيوانات البلفيدير، إذ تجذب الكثير من السياح لمشاهدة أنواع الحيوانات المختلفة والنادرة. وسوق البركة، الذي يُعد من أقدم الأسواق ويستقطب محبي السياحة. يمكنك شراء المجوهرات الثمينة والإكسسوارات والأحجار الكريمة.





تقع على الساحل الشمالي الغرب للجزائر. فور وصولك إلى وهران، قم بجولة في المدينة لاستكشافها. حيث تتميز بمنازل بنيت على الطراز الفرنسي الرائع. استمتع أيضًا بالساحة الرئيسية ومشاهدة النافورة والنصب التذكاري. وأداء صلاة العيد في مسجد عبدالله بن سلام. وإذ كنت تبحث عن الاستجمام ننصح بزيارة شاطئ مداغ، إذ يتميز بمياهه ورماله الناعمة والجمال الطبيعي المحيط به. ويعتبر مكانًا مثاليًا للرحلات العائلية. وبلدية عين ترك، وهي منطقة هادئة تبعد عن المدينة وتعتبر مثالية للاسترخاء والهدوء.



الأردن تقع على الساحل الشمالي الغرب للجزائر. فور وصولك إلى وهران، قم بجولة في المدينة لاستكشافها. حيث تتميز بمنازل بنيت على الطراز الفرنسي الرائع. استمتع أيضًا بالساحة الرئيسية ومشاهدة النافورة والنصب التذكاري. وأداء صلاة العيد في مسجد عبدالله بن سلام. وإذ كنت تبحث عن الاستجمام ننصح بزيارة شاطئ مداغ، إذ يتميز بمياهه ورماله الناعمة والجمال الطبيعي المحيط به. ويعتبر مكانًا مثاليًا للرحلات العائلية. وبلدية عين ترك، وهي منطقة هادئة تبعد عن المدينة وتعتبر مثالية للاسترخاء والهدوء.



هناك العديد من الوجهات الجميلة يمكنك استكشافها في الأردن خلال عيد الفطر. بعد أداء صلاة العيد في مسجد الأموي بعمان. اكتشف مدينة البتراء الوردية واستمتع بزيارة الخزنة والمعابد الأثرية. واستمتع بالغوص والاسترخاء على الشواطئ وقم بزيارة وادي رم واكتشف جمال الصحراء والجبال الرملية.



الدوحة هناك العديد من الوجهات الجميلة يمكنك استكشافها في الأردن خلال عيد الفطر. بعد أداء صلاة العيد في مسجد الأموي بعمان. اكتشف مدينة البتراء الوردية واستمتع بزيارة الخزنة والمعابد الأثرية. واستمتع بالغوص والاسترخاء على الشواطئ وقم بزيارة وادي رم واكتشف جمال الصحراء والجبال الرملية.





عاصمة دولة قطر، وتقع على ساحل الخليج الغربي في شرق البلاد. هنا وبعد أداء صلاة العيد في مسجد كتارا، يمكنك استكشاف معالم المدينة. من كورنيش الدوحة، حيث المشي والاستمتاع بالمناظر البحرية. وجزيرة اللؤلؤ والتي تضم قنوات مائية وباحات للمشاة. وسوق واقف الذي يتميز بأجوائه التقليدية والمباني القديمة والأزقة المليئة بالحرفيين والتجار.



بغداد عاصمة دولة قطر، وتقع على ساحل الخليج الغربي في شرق البلاد. هنا وبعد أداء صلاة العيد في مسجد كتارا، يمكنك استكشاف معالم المدينة. من كورنيش الدوحة، حيث المشي والاستمتاع بالمناظر البحرية. وجزيرة اللؤلؤ والتي تضم قنوات مائية وباحات للمشاة. وسوق واقف الذي يتميز بأجوائه التقليدية والمباني القديمة والأزقة المليئة بالحرفيين والتجار.

عاصمة العراق العريقة تلبس حلّة العيد قبل أيامٍ من حلوله. الجوامع والعتبات المقدسة تستقبل المصلين من كل أنحاء البلاد. وتقدم جزيرة بغداد السياحية الأجواء الممتعة في المطاعم والكورنيش للإستمتاع بفرحة العيد، وكذلك قرية دجلة والعديد من المنتجعات المميزة. كما تعج المتنزهات بالعوائل والشباب والأطفال، أبرزها حديقة الزوراء. ولا تنسوا تذوق الحلوى اللذيذة وخصوصاً الكليجة.





