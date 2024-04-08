اكتشافات علمية كبرى ساعد بها كسوف الشمس.. ماذا وفر للعلماء؟

ويعد كسوف الشمس الكلي مهما للاكتشافات العلمية لأنه الوقت المثالي لدراسة سطح الشمس، والذي لا يكون مرئيا على الأرض إلا عند حدوثه.وقال توني باهل، عالم الفلك في مراصد كارنيغي للعلوم، :"إنه أمر مثير للغاية... إنه مثل لعبة مباراة "سوبر بول" الخاصة بدراسة الفضاء".ويتجمع علماء الفلك في العديد من الأماكن التي يمكنهم من خلالها رؤية الكسوف الكلي لإجراء الأبحاث.وتم بالفعل الحصول على اكتشافات كبيرة خلال الكسوفات السابقة، وفقا لباهل، مثل "اكتشاف العنصر الثاني الأكثر وفرة في عالمنا والذي يسمى الهيليوم"، كما أن نظرية النسبية لألبرت آينشتاين تم إثباتها أيضا أثناء الكسوف.ويشير تقرير لموقع محطة WTOP في واشنطن إلى أن الكسوف هو أفضل وسيلة للاكتشافات العلمية عن الشمس.وقال جون مولتشي، عالم الفيزياء الفلكية في معهد كارنيغي للعلوم: "إنه أمر جميل للغاية أثناء الكسوف الكلي، عندما يمكنك رؤية الغلاف الجوي الجميل للشمس".وفي عام 1919، أثبت آينشتاين نظريته "النسبية" بمساعدة زميله الفيزيائي، آرثر إدينغتون، الذي رسم خريطة للكسوف الكلي لذلك العام فوق أجزاء من شمال البرازيل وغرب أفريقيا.وهذا العام، سيكون أمام العلماء حوالي أربع دقائق فقط لدراسة الجزء الخارجي من سطح الشمس.وكان لدى العلماء المزيد من الوقت عندما حدث كسوف كلي في الهند، عام 1868، الذي أدى إلى اكتشاف الهيليوم، الذي يندمج مع الهيدروجين لإبقاء الشمس حارقة ومشرقة.وقال مولتشي إنه استعد لهذا الكسوف الكلي الجديد لمدة ستة أشهر على الأقل.وتقول وكالة "ناسا" إن الظاهرة التالية للكسوف الكلي في أميركا الشمالية لن تحدث قبل 20 عاما، وذلك في 23 أغسطس 2044، ولن تكون بحجم الكسوف الكبير الذي سوف نشاهده، الاثنين.