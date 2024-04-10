كيف كان الناس يستيقظون قبل اختراع المنبه؟

على مر العصور، كان الناس يواجهون كثيراً من التحديات، أحدها هو معرفة الوقت، ولذلك طوّر الإغريق والمصريون القدماء الساعات الشمسية والمسلات الشاهقة التي من شأنها أن تحدد الوقت بظل يتحرك مع الشمس والتي يعود تاريخها إلى نحو 1500 قبل الميلاد.

كما أنتجوا مع مرور الوقت الساعات الرملية والمائية والمصابيح الزيتية، من خلال معايرة مرور الساعات بحركات الرمل والماء والزيت.

من بين هذه الاختراعات المبكرة، جاءت بعض المحاولات البدائية لإنشاء منبه للناس، مثل ساعة الشمعة التي اخترعها الصينيون. وهي عبارة عن شمعة رفيعة بها علامات متباعدة باستمرار تشير الى مرور الفترات عند حرقها. على الرغم من عدم استخدامها اليوم، فقد وفرت ساعات الشمعة وسيلة فعالة سابقاً لمعرفة الوقت في الداخل أو في الليل أو في يوم غائم.