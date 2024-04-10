وصفات سهلة لتحضيرها في عيد الفطر!

تكتمل مائدة عيد الفطر المبارك مع الحلويات التقليدية اللذيذة. لذا نقدّم لك وصفتَين سهلتَين وسريعتَين لتتمكّني من تحضيرها وتقديمها لعائلتكِ ولضيوفكِ في هذه المناسبة السعيدة.

اللقميات





مقادير الوصفة:



2 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرتان من دقيق الذرة

ملعقة صغيرة من الخميرة

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

ربع ملعقة صغيرة من السكر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

كوب ونصف من الماء الفاتر

2 كوب من الزيت النباتي

2 كوب من القطر

فستق حلبي مطحون حسب الرغبة



طريقة التحضير



- ضعي الدقيق والحليب ودقيق الذرة والخميرة والسك والملح في وعاء كبير. وإمزجي المكونات حتى تتداخل ببعضها، ثم أضيفي الماء تدريجيّاً مع العجن جيداً، لكي تحصلي على عجينة طرية.



- غطي العجينة واتركيها لحوالي ساعة لترتاح.



- قسمي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.



- ضعي الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة وحين يسخن، إبدئي بقلي الكرات مع تقليبها باستمرار حتى تصبح ذهبيّة اللون.



- صفي اللقيمات من الزيت ثم ضعيها في القطر البارد مباشرةً حتى تتشربه.



- ضعيها في طبق للتقديم وزينيها بالفستق الحلبي. تعد من أشهر الأنواع التي تحضر في العيد وتتميّز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي.مقادير الوصفة:2 كوب من الدقيق2 ملعقة كبيرتان من دقيق الذرةملعقة صغيرة من الخميرة3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرةربع ملعقة صغيرة من السكرربع ملعقة صغيرة من الملحكوب ونصف من الماء الفاتر2 كوب من الزيت النباتي2 كوب من القطرفستق حلبي مطحون حسب الرغبةطريقة التحضير- ضعي الدقيق والحليب ودقيق الذرة والخميرة والسك والملح في وعاء كبير. وإمزجي المكونات حتى تتداخل ببعضها، ثم أضيفي الماء تدريجيّاً مع العجن جيداً، لكي تحصلي على عجينة طرية.- غطي العجينة واتركيها لحوالي ساعة لترتاح.- قسمي العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.- ضعي الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة وحين يسخن، إبدئي بقلي الكرات مع تقليبها باستمرار حتى تصبح ذهبيّة اللون.- صفي اللقيمات من الزيت ثم ضعيها في القطر البارد مباشرةً حتى تتشربه.- ضعيها في طبق للتقديم وزينيها بالفستق الحلبي.

حلى الحيسة

مقادير الوصفة



- نصف كوب من الزبدة.

- كوب من الطحين الأسمر.

- 2 كوب من معجون التمر.

- فستق حلبي مطحون بحسب الرغبة.



طريقة التحضير:



- ذوبي الزبدة بمقلاة على نار خفيفة، ثم أضيفي الطحين الأسمر وحركي جيداً حتى يتماسك الطحين مع الزبدة.



- أضيفي معجون التمر وحركي حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ويتماسك القوام، ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها جانباً لكي تبرد.



- أعجني المزيج جيداً ثم شكليها إلى كرات متساوية.



- غطسي الكرات بالفستق الحلبي المطحون حتى تتغطى بالكامل.



- ضعي حلى الحيسة بطبق التقديم وقدميه لضيوفك.