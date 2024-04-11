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تعرف على "أمراض العيد" وكيفية الوقاية منها

منوعات

2024-04-11 | 09:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على &quot;أمراض العيد&quot; وكيفية الوقاية منها
1,375 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

خلال فترة الأعياد تنتشر بعض الأمراض والحالات الصحية بسبب طبيعة الاحتفالات وكثرة تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، وما قد يرافق ذلك من التهام كميات كبيرة من الحلويات والأطعمة والعصائر والمشروبات الساخنة والباردة.

وحسب أخصائية الأمراض الباطنية، الطبيبة حكمية مناد، التي تحدثت إلى موقع "الحرة"، فإن "الإسهال يعد أحد الأمراض الشائعة خلال فترة الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، نتيجة لاستهلاك الأطعمة الملوثة أو غير النظيفة".

وشددت على أن الكثير من الأطفال في بعض البلدان التي لا توجد فيها رقابة صحية كافية، يكونون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمثل تلك الأمراض التي قد تفسد عليهم فرحتهم بالعيد.

ونوهت بأن أكثر الحالات "تكون ناجمة عن تناول أطعمة من عربات تبيع أغذية ملوثة أو تحتوي على مواد منتهية الصلاحية، وبالتالي يجب على الأهل منع فلذات أكبادهم من شرائها أو تناولها".

وتابعت : "من الضروري الحرص على تناول الطعام الصحي والنظيف، وتجنب الأطعمة المعرضة للتلوث".

من جانبها، أوضحت أخصائية الطب العام، الطبيية ولاء رجيعة، في حديثها إلى موقع "الحرة"، أن حالات التسمم الغذائي قد تنتشر أيضا على نطاق واسع في البلدان التي تختفي فيها الرقابة خلال فترات الأعياد.

ولفتت رجيعة إلى أن التسمم الغذائي ينجم عن تناول الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا أو طفيليات ضارة، موضحة أن بعض حالات التسمم قد تكون "خطيرة للغاية وينجم عنها وفيات".

وأردفت: "يجب التأكد من طهي اللحوم جيدًا وتجنب ترك الطعام في درجات حرارة غير مناسبة لفترات طويلة، وعدم تناول أي أغذية في مطاعم أو محال يشتبه بأنها لا تراعي النظافة والمعايير الصحية".

كما شددت على ضرورة مراجعة الطبيب عند حدوث أعراض القيء والإسهال أو أوجاع في البطن، قبل استفحال الأمور.

آلام القولون
يعتبر القولون العصبي من الأمراض الهضمية المنتشرة بكثرة في معظم أنحاء العالم، وخلال فترة الأعياد قد تزداد معاناة المصابين به بسبب إهمالهم تنظيم وجبات طعامهم، والإقبال على تناول أغذية لا تلائم وضعهم الصحي، كما تقول مناد.

وتضيف: "أعراض القولون العصبي تختلف من شخص لآخر في كثير من الأحيان، لكنها في المجمل تبقى مزعجة وتسبب آلاما قد لا تطاق".

وأكدت على ضرورة ابتعاد المريض عن الأطعمة التي قد تهيج القولون، مردفة: "فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص لا يستطيعون تناول البقوليات مثل الفول والحمص والعدس".

وزادت: "هناك من لا تناسبه بعض الأطعمة مثل الملوخية والبامياء وبعض الأكلات العشبية مثل الخبيزة، ومنتجات الحليب التي قد تؤدي إلى تهيج والتهاب القولون وحدوث حالات الإسهال والمغص والحرقة أثناء قضاء الحاجة، والرغبة في الذهاب إلى الحمام مرات عدة".

السكري.. وكثرة الحلويات
وبالنسبة للمصابين بداء السكري، تؤكد رجيعة ضرورة ألا يتهاون المرضى في مسألة تناول الحلويات، لاسيما الذين لديهم النوع الأول.

وترى الطبيبة أن تناول الكثير من الحلويات لمرضى السكري النوع الأول والنوع الثاني خلال فترة أيام عيد الفطر والأضحى، يمكن أن يكون خطيرًا بالنسبة لهم، بسبب احتواء الحلويات على سكريات ودهون مرتفعة قد تؤدي لارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.

وتضيف: "يمكن أن يتسبب ذلك في تفاقم أعراض السكري وزيادة في المخاطر المتعلقة بمضاعفات صحية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأضرار في الكلى والأعصاب".

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون الحلويات التي تستهلك خلال هذه الأعياد غنية بالسعرات الحرارية وتفتقد للعناصر الغذائية الضرورية، مثل الألياف والبروتين، مما يمكن أن يسبب زيادة في الوزن وتأثيرات سلبية أخرى على صحة المريض، حسب مناد.

وشددت رجيعة على أنه يجب التحكم في مستويات السكر في الدم خلال أيام الأعياد، حيث يُنصح بتناول الحلويات بشكل معتدل ومع التحكم في كميات السكر والدهون المستهلكة، وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب المختص في موعدها المحدد.

وقالت إنه يفضل استبدال الحلويات التقليدية ببدائل صحية، أو الاختيار من بين الحلويات الخالية من السكر أو ذات نسبة سكر منخفضة، كما ينبغي مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام ومراجعة الطبيب لتعديل العلاج وفقًا لذلك.

وأيضا لا يخفى حدوث حالات عسر هضم في فترة الأعياد جراء تناول العديد من الأطعمة، من ناحية الكم والنوع.

وترى مناد أنه يجب الابتعاد عن أنواع معينة من الأطعمة الغنية بالدهون أو التي تحتوي على الفلفل الحار، وعدم ملء المعدة بأكثر من حاجتها، واتباع نفس الروتين الصحي في الأيام العادية.

وتنصح الطبيبة أيضا المصابين بارتفاع ضغط الدم، بتجنب الأطمعة والمقبلات والمخللات التي تحتوي على الكثير من الأملاح، والتي يجري عادة الإقبال عليها في فترة الأعياد جراء عادات غذائية متعلقة بهذه المناسبات في بعض البلدان.
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