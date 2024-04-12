بينها الإيقاف لمدة عام.. عقوبات ضد المقرئ الذي أخطأ بقراءة القرآن الكريم

وقال نقيب القراء إنه "سيتم استدعاء السلكاوي للتحقيق معه في مقر النقابة ومعرفة سبب وقوعه في تلك الأخطاء أثناء تلاوته قرآن الفجر أمس الخميس، موضحا أن هناك عقوبات أخرى قد تطاله غير الإيقاف منها منعه من الإذاعات المباشرة والخارجية والاكتفاء بأن يقوم بتسجيل التلاوات فقط".كما أوضح أن "أخطاء السلكاوي باتت متكررة وهو ما سيكون محل نظر اللجنة خلال التحقيق مؤكدا أن العقوبة المنتظرة ستكون رادعة حفاظا على هيبة وجلال وقدسية القرآن".وكان رئيس الإذاعة المصرية، قد قرر وقف التعامل مع المقرئ الشهير وإحالته للجنة التحقيق نظرا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن الفجر.وأكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه "لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، موضحا أن القارئ أخطأ خطأ جسيما لا يليق به".وكان مستمعو إذاعة القرآن الكريم قد فوجئوا بالمقرئ لقرآن الفجر عبر شبكة البرنامج العام، وإذاعة القرآن الكريم أمس الخميس، يقع في جملة من الأخطاء من تحريف للآيات القرآنية وقواعد علم التجويد، ومقامات التلاوة.كما طالب المستمعون بسرعة إحالة المسؤولين عن الإذاعة للتحقيق، وإعادة النظر في الاستعانة بمقرئين ثبتت إساءتهم للقرآن وتلاوته وآدابه.وتضمنت الأخطاء التي حدثت من المقرئ تلحينا بالكلمات وتبديل كلمة بأخرى ليست من نفس المعنى وترك كلمة، وتغيير تشكيل الحروف.يذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم في مصر قررت إيقاف المقرئ الشهير مرتين من قبل بسبب أخطاء وقع فيها وقيامه بالرقص خلال تلاوة بأحد العزاءات.