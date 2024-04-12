فارق الطول يدخل زوجين أمريكيين موسوعة "غينيس"

واحتفت الموسوعة بالزوجين لاري ماكدونيل (42 عاما) وجيسيكا بيرنز ماكدونيل (40 عاما) من الولايات المتحدة.ويعود احتفاء "غينيس" لوجود فارق كبير في الطول بين الزوجين، حيث إن الرجل يعد من الأقزام والمرأة طولها 178 مترا، وهو أكبر فارق في الطول بين زوجين في العالم.ونشر الحساب الرسمي للموسوعة في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر الزوجين خلاله، ويبلغ طول الزوج 91 سنتيمترا ويعاني من التقزم، فيما يبلغ طول الزوجة وتدعى (كلوي) 178 مترا، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا 86.36 سم.وجاءت إطلالة الزوجين في مقطع الفيديو وهما في غاية السعادة ويتبادلان القبلات رغم فارق الطول بينهما، إلا أن ملامحهما تؤكد التكيف مع الأمر.وقال "لاري" إن جيسيكا أحبته كما هو. وأفادت تقارير إخبارية بأن الثنائي تعرف إلى بعضهما منذ المدرسة الابتدائية، حيث كانا صديقين في سن المراهقة، وتزوجا في ما بعد في عام 2006 بعدما انفصلت جيسكا عن صديقها.