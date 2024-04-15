عبر الدراجات الهوائية.. عائلة فرنسية تجوب نحو 10 دول آخرها العراق

بدأت رحلة الاستكشاف لهذه العائلة منذ 3 سنوات، وجابت نحو 10 دول وصولاً إلى العراق.وهذه العائلة مكونة من 5 أفراد وأصولهم عربية فلسطينية.وبحسب مقطع مصور، أظهر الرجل السائح وهو يتحدث العربية، قائلاً: انه "من أصول فلسطينية وكنت مغترباً في فرنسا"، مبيناً أنه وعائلته بدأوا رحلاتهم عبر الدراجات الهوائية منذ ثلاث سنوات حتى وصلوا مؤخراً إلى محافظة صلاح الدين في العراق.وأشار إلى أنه خرج من فرنسا متوجهاً إلى إيطاليا ثم سلوفينيا وبعدها كرواتيا والبوسنة ثم كرواتيا مجدداً وبعدها هنغاريا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وأخيراً العراق.ورأى، أن "أجمل البلدان الأجمل من ناحية الطبيعة هي سلوفانيا"، فيما اختار العراق "كأجمل بلد من ناحية التعامل وحب الشعب وطيبتهم".