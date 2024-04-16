ما تأثير قلة النوم على ملامح الوجه.. صور مرعبة

وأنتج الذكاء الاصطناعي مجموعة من الصور تضم مفارقات مريبة، بما في ذلك ظهور الهالات السوداء والتجاعيد، تذكرنا بأهمية النوم الجيد.وأجرت Simba استطلاعا للرأي حول أنماط النوم شمل 2000 بريطاني، فضلا عن الظروف الجمالية للوجه.وكشفت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين يحصلون على أقل من 7 ساعات نوم في الليلة.وقالت النساء المشاركات في الاستطلاع إنهن لاحظن التجاعيد الخفيفة والخطوط الدقيقة وترهل الجلد، بعد ليلة نوم سيئة.وأبلغ المشاركون الرجال عن ظهور أكياس تحت العين وجفاف الجلد والتعب، عندما لم يحصلوا على قسط كاف من النوم.ويبدو أن العمر يلعب دورا مهما في هذه التأثيرات، ففي حين أبلغ 12% من جميع المشاركين المحرومين من النوم عن جفاف الجلد، قفزت هذه النسبة إلى 20% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. وعانى نحو ثلث هذه الفئة العمرية من أكياس العين بعد ليلة نوم سيئة.وبالنسبة للمشاركين الأكبر سنا، كانت الهالات السوداء هي الأثر الجانبي الرئيسي للحرمان من النوم.وبناء على النتائج، استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتخيل الشكل الذي سيبدو عليه الرجال والنساء من مختلف الأعمار بسبب الحرمان من النوم.وقالت ليزا أرتيس، نائب الرئيس التنفيذي لشريك Simba الخيري، The Sleep Charity: "إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم، خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن يضر عقلك وجسمك، بل ويؤثر على بشرتك، مهما كان عمرك. وبينما تلعب الوراثة دورا في التأثير على مظهرنا مع تقدمنا في السن، فإن النوم السيء بانتظام يمكن أن يجعل الوضع أسوأ".