ناصيف زيتون "ما في ليل" مع رحمة رياض وهل سيتزوج من دانييلا رحمة في الصيف؟

وطرح ناصيف ورحمة الأغنية الجديدة على قناتَيهما على موقع اليوتيوب. وأغنية "ما في ليل" من كلمات فادي مرجان وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ وإنتاج شركة ناصيف زيتون للإنتاج "T-start"، وتمّ تصوير الفيديو كليب بين لبنان وتركيا، تحت عدسة المخرج ريشا سركيس.وتحقق الأغنية نجاحاً باهراً على المنصات الرقمية حيث ضجّت بها الصفحات الإلكترونية وعبّر الرواد عن إعجابهم الأغنية وبأداء الفنانين ناصيف ورحمة التي صورتها وهي حامل بمولودتها الأولى. وحصدت الأغنية حتى الآن على أكثر من 2.4 مليون مشاهدة على اليوتيوب.ووسط نجاح أغنية "ما في ليل"، أطلّ ناصيف زيتون ورحمة رياض في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" لمشاركة جمهورهما فرحة النجاح وللإجابة على أسئلة المتابعين.وأكدت رحمة رياض رداً على أحد أسئلة المتابعين، أن عدم رغبتها في إظهار ابنتها عالية علناً، يعود لإحترام خصوصيّتها تاركة القرار لها لحين أن تكبر. وأشاد ناصيف بجمال الطفلة واصفاً إياها "بالقمر" ولفت إلى أنّها تشبه رحمة والدها الممثل ألكسندر علوم لكنها تميل أكثر إلى والدتها من ناحية الشكل وملامح وجهها.في سياق متصل، سيكون لناصيف زيتون ورحمة رياض لقاء ثالث في ١ حزيران المقبل حيث سيحييان حفل فنّي ضخم في ألمانيا، وأعلنت رحمة رياض الخبر من خلال حسابها الرسمي على منصة "أكس": "لأول مرة بكل شوق راح التقي بيكم مع النجم ناصيف زيتون في ليلة مميزة، بتاريخ 01 يونيو 2024 في دوسلدورف، ألمانيا".وبدوره كتب ناصيف زيتون: "حبايب القلب في ‎#ألمانيا … لاقوني بحفل بيجمعني مع رفيقة الدرب ‎#رحمة_رياض يوم السبت ١ حزيران لنقضي سهرة من العمر".من جهة أخرى، يتمّ تداول معلومات غير مؤكدة عن زواج الفنان السوري ناصيف زيتون من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في فصل الصيف المقبل. وأشارت المعلومات المتداولة إلى أنّه تمّت رؤية الثنائي في أكثر من مكان في لبنان وأنه يوجد علاقة حب بينهما منذ أشهر طويلة.