اليوم العالمي للغة الصينية.. ماذا تعرف عن جسر التواصل لمليار شخص؟

يُعد اليوم العالمي للغة الصينية 2024 فرصة رائعة لتعزيز الوعي بأهمية هذه اللغة العريقة وتاريخها العريق وتأثيرها الحضاري والثقافي على مستوى العالم.وتعتبر اللغة الصينية أكثر اللغات تحدثا في العالم، حيث يتحدث بها ما يقارب 1.3 مليار شخص في إحصائية صدرت عام 2021، أي ما يعادل نحو 16% من سكان العالم.تُعدّ اللغة مفتاحا لعالم من الفرص في مجالات التجارة والأعمال والسياحة والثقافة والتكنولوجيا. على الرغم من التحديات فإنّ تعلم اللغة الصينية يُعدّ استثمارا ذا قيمة كبيرة للمستقبل.تُعد اللغة الصينية لغة رسمية في 6 دول هي "الصين، وتايوان، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وماكاو، وتايلاند".تُستخدم على نطاق واسع في مجالات التجارة والأعمال والسياسة، ولها دور مهم في التواصل الدولي، كما تُعد من أقدم اللغات المكتوبة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام.تتميز بنظام كتابة فريد من نوعه، يعتمد على الشخصيات بدلاً من الحروف، وتُعد اللغة الصينية مفتاحًا لفهم الثقافة والحضارة الصينية، الغنية بالتاريخ والتقاليد والفلسفة.وتكتب اللغة الصينية من اليسار لليمين بنظام معروف باسم الـ"هاندز"، كما تحتوي اللغة على الكثير من اللهجات، ويختلف النطق من مدينة إلى أخرى.في ريو دي جانيرو، عرض الطلاب البرازيليون الأغنيات والرقصات الصينية وعروض فنون الدفاع عن النفس، كما قام المعلمون الصينيون في معاهد كونفوشيوس المحلية بالعزف على الآلات الموسيقية الصينية التقليدية مثل قوتشنغ (gu zheng) وبيبا (pipa).وفي إثيوبيا، قام أعضاء الفريق الطبي الصيني في أفريقيا مع الطلاب المحليين بأداء فنون الدفاع عن النفس الصينية، وأقيمت فعاليات أخرى تسمح للحضور بتجربة فن الشاي الصيني والخط والطب الصيني التقليدي.وعقدت اللجنة الوطنية الصينية في "يونسكو"، والوفد الدائم للصين لدى المنظمة، ومركز تعليم اللغة والتعاون، ومنظمة اليونسكو، والمحطة الأوروبية التابعة لمجموعة الصين للإعلام، حدثا مشتركا للاحتفال باليوم العالمي للغة الصينية لعام 2024 في مقر "يونسكو" في باريس بفرنسا.وتم الكشف عن الأغنية الرئيسية لليوم العالمي للغة الصينية هذا العام والمهرجان الرابع للأفلام الأجنبية التابع لمجموعة الصين للإعلام.وهذه هي المرة الثالثة التي تحتفل فيها "يونسكو" باليوم العالمي للغة الصينية، حيث يعرض عدد كبير من الكتب المصورة الصينية والفرنسية، والتي تشترك في التعبير عن عالم القراءة للأطفال الصينيين بعناصر صينية مميزة، مثل الخط وقص الورق والرسم بالحبر وغيرها من الموضوعات، تشمل الأساطير الصينية والعادات والحكايات الشعبية وأدب الأطفال، الذي أبدعه فنانون معاصرون.وخلال المعرض، دعت يانغ شين يوي، الممثلة الدائمة للصين لدى "يونسكو"، ممثلي الوفود الدائمة لبعض البلدان وبعض مسؤولي "يونسكو" وأطفالهم لزيارة المعرض.بالإضافة إلى ذلك، حضر المعرض دبلوماسيون من البعثات الدائمة للعديد من البلدان لدى "يونسكو" الذين يحبون الثقافة الصينية ويتعلمون اللغة الصينية وبعض الطلاب من المدارس المحلية في فرنسا تلبية للدعوة.