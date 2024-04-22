قبل الشراء أو التبني.. 10 نصائح لاقتناء حيوان أليف

إن مسؤولية تربية الحيوانات الأليفة في المنزل ليست بالأمر السهل، فقد يظن البعض أن اقتناء الحيوان الأليف مثله مثل شراء شيء جديد نرغب فيه، ثم نتركه فور الحصول عليه، ويغفل البعض عن أن الله -عز وجل- قد خلق الكائنات الأخرى ليس فقط لمساعدة وخدمة الإنسان، بل أيضاً لاختبار مدى رعايته ورفقه بهذه الكائنات؛ لهذا نقدم لك نصائح قبل اقتناء حيوانك الأليف وإحضاره إلى البيت.إن رعاية الحيوانات الأليفة مسؤولية كل شخص في محيطه، ويتعامل معه؛ لهذا قبل أن تختار حيوانك الأليف، تأكد من قدرتك على التأقلم مع احتياجات الحيوانات الأليفة من مأكل، ومشرب، ومسكن، ورعاية صحية، ونظافة، ودعم معنوي.في هذا الشأن، يقدم الموقع الرسمي للجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات RSPCA ما يجب فعله قبل اختيار حيوانك الأليف:استعدادك النفسي لاقتناء حيوان أليف.مدى قدرتك على تقديم الرعاية لأليفك.المعرفة الكافية عن الحيوان الأليف.القدرة المالية لتوفير ما يحتاجه أليفك.مدى القدرة على توفير الوقت الكافي لرعاية أليفك.القدرة على الالتزام تجاه علاقتك بالحيوان الأليف.مدى جاهزية جدولك وروتينك اليومي لرعاية حيوان أليف.توفير البيئة المناسبة لأليفك ومدى استعداد منزلك وبيئتك المحيطة لاستقباله.قدرتك على التوازن بين العمل والمنزل في ظل وجود حيوان أليف.التحدث إلى طبيب بيطري عن الحيوانات الأليفة وأنواعها وكيفية تربيتها.عند اقتناء حيوان أليف، لا بد أن تكون مستعد؛ لأن حيوانك الأليف سيحتاج إلى بعض التدريب؛ حتى يتأقلم على المنزل. وحتى تسهل عليك مسألة أخذ القرار لاقتنائه، فكر، هل أنت مستعد لإحضار روح لها احتياجات مادية ونفسية، وعليك أن تتحمل عيوبها ومميزاتها؟ إن كانت الإجابة لا فلا تقدم على اقتناء حيوان أليف، وإن كنت ترى في نفسك الأمانة والمسؤولية الكافية للحفاظ على روح حيوان أليف، خذ الخطوة فوراً، والأفضل أن تتبنى الحيوان بدلاً من شرائه.جميع الحيوانات الأليفة جميلة، وتستحق بيت هادئ، وأسرة تحتضنها، لكن ليس كل الحيوانات الأليفة يمكن اقتنائها في المنزل، لهذا يمكن اختيار نوع الحيوان الأليف المناسب لك -وفقاً للمكان الذي تعيش فيه وتفضيلاتك الشخصية- على النحو التالي:1. القططتعتبر القطط واحدة من الحيوانات الأليفة التي يمكن اقتنائها في المنازل الصغيرة، والشقق؛ حسب موقع PetMD فإن عدد القطط المنزلية في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق عدد الكلاب بأكثر من 4 مليون قطة.كما أن القطط من الحيوانات الذكية التي يمكنها التأقلم، كما أنها نظيفة، ومن أشهر أنواع القطط التي يمكن اقتنائها: القط البلدي، والسيامي، والشيرازي، والمين كون، والحبشي، والبنغالي، والبيرمان، والسفنكس، والديفون ريكس، والهيمالايا.2. الكلابإن كنت تفضل اقتناء الكلاب، ولا تحبذ القطط، فحجم الكلب سيجعلك مقيد عند اختياره، خاصة إن كنت تعيش في بيت صغير، فالعناية بالكلاب تحتاج مساحة كبيرة، نظراً لأن الكلب يحب الحركة، ومع حجمه الكبير سيخلف خسائر كبيرة.لهذا عليك أن تختار الكلاب الصغيرة، ومن أشهر أنواع الكلاب صغيرة الحجم: الجريفون، الشيواوا، السبانييل، ويوركشاير تيرير، والبكيني، والبيشون يوركي، وداشهند، والنورفولك ترير، والجاك راسل.تعرف إلى: أفضل أنواع الكلاب التي يمكن تربيتها في المنزل3. الزواحفعلى الرغم من مظهر الزواحف المخيف للبعض، إلا أنها اختيار مثالي لمن يفضلها ولديه منزل صغير، فهناك العديد من الأنواع التي يمكن اقتنائها في المنزل، مثل: الثعابين الصغيرة، فوفقاً لموقع PetMD فإن عمر الثعابين طويل، ويمكن تركها لفترات طويلة، لكنها تحتاج إلى ما يكفي من الضوء والحرارة؛ لتبقى على قيد الحياة.كما أن هناك العديد من الزواحف الأخرى، مثل: السلاحف، والسحالي، والحرباء، لكن اقتناءها يحتاج إلى دراية واسعة، ومتابعة مستمرة مع الطبيب البيطري.4. الأسماكيبدو أن حوض السمك أكثر مكان مناسب للمنازل الصغيرة، لكن تربية الأسماك تحتاج إلى رعاية دقيقة، فحسب PetMD لا بد من التحقق من مستويات الرقم الهيدروجيني للماء، فضلاً عن الأمونيا والنترات، ومدى صلابة المياه، وقلويتها. فضلاً عن الحرص الدائم على صيانة حوض الأسماك، وفلاتر المياه.فعلى الرغم من تأثير الأسماك الإيجابي على الصحة النفسية للفرد إلا أن تربيتها شديدة الصعوبة.5. الطيورإن كنت شخص اجتماعي، وتميل إلى الصخب، ستكون الطيور خياراً مثالياً لك، فالطيور حيوانات اجتماعية؛ لهذا قد تتغير سلوكياتها؛ نتيجة الوحدة، والتوتر، والقلق.أما الببغاء فيعد من الطيور شديدة الذكاء القادرة على التفاعل مع محيطها، ويعتبر صديقاً للعائلة كونه يعيش ما يقارب 50 عاماً.يذكر أن هناك العديد من الأنواع الأخرى التي يمكن اقتنائها في البيت، لكن تحتاج إلى بيئة مناسبة لها، من حيث درجة الحرارة، والطعام، والشراب، ومدى رطوبة الجو، لعل أهمها: بعض القوارض، النمس، الأرنب، حيوانات الجيب، إلى جانب العقارب، والعناكب، والرتيلاء، والتي يصعب اقتنائها كونها تحتاج إلى طعام حي.