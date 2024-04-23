Airpods تتسبب بسجن شاب ستة أشهر

وحسبما ذكرت فرانس بلو، كانت الضحية قد أبلغت الشرطة قبل لحظات قليلة. وبعد أن أدركوا في الموقع أن سماعات الرأس قد سُرقت، استخدموا نظام تحديد الموقع الجغرافي للعثور على اللص.وبمجرد وصوله إلى منزله، عثرت الشرطة على سماعات Airpods بالإضافة إلى أدوات ومثقاب ودراجات نارية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).واعترف اللص، البالغ من العمر 25 عامًا -الذي يدعي أنه يعاني من صعوبات مالية وبدون أوراق- بالحقائق، واعتذر أمام محكمة باو خلال جلسة الاستماع يوم الخميس؛ وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر ودفع 700 يورو للضحية.هذه ليست المرة الأولى التي تساعد فيها شركة Apple في حل قضية سرقة. يُذكر أن رجل تمكن من استعادة سيارته BMW المسروقة بفضل AirTag عام 2023 في كندا.