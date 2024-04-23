أسبوع التوعية بالحساسية.. علامات الصدمة التحسسية القاتلة وانواعها

والصدمة التحسسية، المعروفة أيضا بصدمة الحساسية، هي إحدى مضاعفات الحساسية المفرطة، وهي رد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة ويحدث فجأة بعد التعرض لمسببات الحساسية، وبدون التدخل المناسب يمكن أن تحدث الوفاة خلال 15 دقيقة.وتحدث الحساسية المفرطة عندما ينظر جهازك المناعي إلى مادة ما (مسببة للحساسية) باعتبارها تهديدًا ويبالغ في رد فعلها.ونتيجة لذلك، يطلق جهازك المناعي طوفانًا من المواد الكيميائية في جسمك مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي والحكة وآلام المعدة والقيء وصعوبة التنفس.ويمكن لأي شخص أن يصاب بالحساسية المفرطة، لكنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية.وتشمل مسببات الحساسية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى الحساسية المفرطة: بعض الأدوية والأطعمة ولسعات الحشرات واللاتكس.يمكن أن تتطور الحساسية المفرطة بسرعة إلى صدمة الحساسية إذا تركت دون علاج، ما يتسبب في انخفاض مفاجئ في ضغط الدم وتورم وتضييق المسالك الهوائية.تبدأ أعراض الحساسية المفرطة عادة بسرعة بعد التعرض لمسببات الحساسية، وقد تتطور في غضون دقائق أو قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عدة ساعات.ووفقا لموقع health، يمكن أن تؤثر أعراض الحساسية المفرطة وصدمة الحساسية على القلب والرئتين والفم والجلد والجهاز الهضمي، وتشمل مجموعة كبيرة من العلامات، أبرزها:1- أعراض الجلدعادةً ما يؤدي التعرض لمسببات الحساسية إلى حدوث بعض التغييرات في بشرتك، وتشمل:- قشعريرة- حكة- احمرار أو شحوب في الجلد- تورم الشفاه أو الوجه- التعرق2- أعراض الجهاز التنفسيتعتبر الأعراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي، بما في ذلك الحلق والرئتان، من العلامات المميزة للحساسية المفرطة، وتشمل:- الصفير- ضيق في الحلق- صوت أجش- ضيق في التنفس- سعال3- أعراض الجهاز الهضميبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة قد يصابون بأعراض الجهاز الهضمي، وتشمل:- آلام في المعدة- الغثيان أو القيء- إسهال4- الأعراض العصبيةتشمل الأعراض العصبية ما يلي:- القلق- الصداعإذا لم تتلق علاجًا فوريًا للحساسية المفرطة، فمن الممكن أن تتطور إلى صدمة الحساسية وتسبب أعراض أكثر خطورة، مثل:- صعوبة في التنفس- دوخة- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم- دقات قلب سريعة- تورم اللسان- صعوبة في البلع- ارتباك- ضعف- فقدان الوعي