حصرياً.. معلومات عن شقيقة رحمة رياض الراحلة وصورة من العزاء

مصادر مقرّبة من رحمة رياض كشفت لموقع السومرية عن اسم شقيقتها من والدها وهي "لهيب عبد الرضا" التي هي شقيقتها من والدها الفنان الراحل رياض احمد، ووافتها المنية يوم امس بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وتتحفّظ رحمة رياض عن الحديث عن عائلتها من طرف والدها لأنّ أفرادها لا يريدون دخول مجال الفن ولا يحبذون الظهور إعلامياً أو على مواقع التواصل الإجتماعي، وتمنّت رحمة برغبة منها عدم الحديث عن هذا الموضوع وعدم نشر معلومات غير صحيحة حول حياتها الشخصية.ونخصّ لكم بصورة حصرية من مكان العزاء حيث يوزّع ماء زنزن للحاضرين ملصوق على الزجاجة عبارة "الدعاء بالرحمة والمغفرة لفقيدنا لهيب عبد الرضا".