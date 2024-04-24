هل يؤثر فقدان الوزن على الشعر والبشرة؟.. دراسة تفصيلية

ويسلط باباك أشرفي، الطبيب العام في Superdrug Online Doctor، الضوء على أهمية فهم كيفية تأثير التغيرات الجذرية في الوزن على الشعر والبشرة.ويقول: "إن فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر وترققه. ويحدث هذا بسبب استجابة الجسم للإجهاد، ما قد يعطل دورة نمو الشعر. وغالبا ما يكون هذا التأثير مؤقتا وقابلا للعكس من خلال التغذية السليمة واستهلاك البروتين والفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحة شعرك".ويوضح أيضا: "يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بشكل كبير إلى انخفاض ترطيب الجلد، ما يؤدي إلى الجفاف. وقد يعزى ذلك إلى التغيرات في مستويات الهرمونات وانخفاض مستوى رطوبة الجسم. ويمكن أن يساعد الحفاظ على ترطيب البشرة من خلال تناول كمية كافية من الماء واستخدام منتجات ترطيب البشرة في تخفيف هذا التأثير".كما يمكن للتقلبات في مستويات الهرمونات أثناء فقدان الوزن السريع، أن تعطل توازن إنتاج الزيت في الجلد، ما يزيد من خطر ظهور حب الشباب والبثور، وفقا لأشرفي.وينصح الطبيب أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بطلب التوجيه المناسب من الخدمات السريرية المتخصصة، لاختيار العلاج المناسب وتخطي المخاوف والمساعدة في تخفيف أي آثار سلبية.