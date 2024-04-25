آخر ملوك مصر يزور قصر المتنزه بالإسكندرية (صور)

زار الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر، اليوم الخميس، أحد أجمل قصور أجداده في الاسكندرية بعد مرور 72 عاما على رحيل والده الملك فاروق الأول عن البلاد.

وتفقد الملك السابق قصر المنتزه على سواحل البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية بصحبة نجله الأمير محمد علي وزوجته، والدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الملك السابق وعدد من أفراد الأسرة.





وحرص الملك السابق على إجراء جولة ميدانية في حدائق القصر الشاسعة والتي تبلغ مساحتها 370 فداناً، وتمتاز بالأشجار التاريخية النادرة، كما شملت جولته والتي دامت عدة ساعات كافة أروقة القصر الفخيم والذي يعد أحد أكبر وأجمل القصور على الأراضي المصرية.



كما حرص الملك السابق وأفراد أسرته على تسجيل هذه اللحظات والتقاط الصور التذكارية، وهي الصور التي حظيت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم إعادة نشرها مئات المرات خلال ساعات قليلة، حيث أعجب المتابعون بتفاصيل وزخارف وزينة القصر الذي شيد على الطراز الإيطالي، وهي الصور التي تظهر للمرة الأولى، حيث يسمح بدخول حدائق القصر فقط دون الدخول إلى أروقة القصر من الداخل. وحرص الملك السابق على إجراء جولة ميدانية في حدائق القصر الشاسعة والتي تبلغ مساحتها 370 فداناً، وتمتاز بالأشجار التاريخية النادرة، كما شملت جولته والتي دامت عدة ساعات كافة أروقة القصر الفخيم والذي يعد أحد أكبر وأجمل القصور على الأراضي المصرية.كما حرص الملك السابق وأفراد أسرته على تسجيل هذه اللحظات والتقاط الصور التذكارية، وهي الصور التي حظيت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم إعادة نشرها مئات المرات خلال ساعات قليلة، حيث أعجب المتابعون بتفاصيل وزخارف وزينة القصر الذي شيد على الطراز الإيطالي، وهي الصور التي تظهر للمرة الأولى، حيث يسمح بدخول حدائق القصر فقط دون الدخول إلى أروقة القصر من الداخل.





وظهرت ملامح الانبهار على وجه الملك السابق ونجله مع وقوفهما في شرفة القصر الفسيحة المطلة على البحر المتوسط، كما حرص على التوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر. وظهرت ملامح الانبهار على وجه الملك السابق ونجله مع وقوفهما في شرفة القصر الفسيحة المطلة على البحر المتوسط، كما حرص على التوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر.