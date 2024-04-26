وتتضمن قوائم السلامة المدرجة مع الأدوية تحذيرا من أن العجز الجنسي قد يكون أحد الآثار الجانبية، ولكن الارتباط المحتمل لم يُدرس على نطاق واسع.وفوجئ العديد من الرجال بآثار العلاج على الأداء الجنسي لديهم، ولجأوا إلى سؤال زملائهم على موقع "رديت" للحصول على المشورة حول كيفية التغلب على الآثار الجانبية.وقال أحدهم: "أتناول "أوزيمبيك" منذ 3 أشهر. وانخفض مستوى الأداء الجنسي بسرعة كبيرة. هل شهد أي شخص آخر تجربة مماثلة؟". وقال شاب آخر، عمره 23 عاما، كان يتناول عقار "سيماغلوتايد" (العنصر النشط في "ويغوفي" و"أوزيمبيك") لمدة 5 أسابيع، إنه لم يعاني من الضعف الجنسي سابقا، ويعاني من ذلك الآن.وقال آخر: إن تناول "أوزيمبيك" أسبوعيا يؤدي إلى فقدان الانتصاب تماما. ووصف الطبيب الفياغرا، ولم ينجح الأمر على الإطلاق. توقفت عن تناول "أوزيمبيك" بمفردي، وتحسن الأداء الجنسي بعد 3 أسابيع".ووجدت دراسة، أجريت هذا العام، أن واحدا من كل 75 رجلا يتناولون أدوية فقدان الوزن، عانى من العجز الجنسي.وأظهر عدد قليل من الدراسات أن الرجال الذين يتناولون عقاقير فقدان الوزن كانوا أكثر عرضة لانخفاض هرمون التستوستيرون، ما أثار حيرة الأطباء، لأن فقدان الوزن ينظم عادة مستويات التستوستيرون.وقالت الدكتورة شونا ليفي، أخصائية السمنة في جامعة تولين، إن التأثير الجانبي "غير متوقع" لأن فقدان الدهون يؤدي أيضا إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين (الهرمون الجنسي الأنثوي) لدى الرجال.وأضافت: "أنا لا أنكر حدوث ذلك، لكن ينبغي توضيحه".ولطالما ارتبط فقدان الوزن بزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن فقدان الوزن يمكن أن يحسن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال البدناء في منتصف العمر، بنسبة 50% تقريبا.ونادرا ما يسبب انخفاض هرمون التستوستيرون في حد ذاته الضعف الجنسي، والذي يمكن أن يعزى في كثير من الأحيان إلى مشاكل صحية أخرى، مثل تصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول.لكن هرمون التستوستيرون يؤثر على الرغبة الجنسية، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوياته إلى انخفاض الرغبة الجنسية، ما يؤدي إلى الضعف الجنسي.