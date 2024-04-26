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لحياة أطول.. اذهب عند الأطباء النساء بدلاً من الذكور والسبب؟
منوعات
2024-04-26 | 14:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
1,359 مشاهدة
دراسة جديدة تقول: "إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول، عليك بزيارة طبيبة"، إذ أن المرضى الذين يخضعون للعلاج لدى أطباء نساء لديهم معدلات وفيات أقل من المرضى الذين يعالجهم أطباء ذكور، وذلك وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في مجلة "حوليات الطب الباطني"، بحسب ما نقله موقع "نيويورك بوست".
وبالنسبة للدراسة، إنضم الدكتور يوسوكي تسوغاوا، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى زملائه في النظر بمطالبات الرعاية الطبية المقدمة بين عامَي 2016 و2019.
وبلغ معدّل الوفيات للمرضى الإناث الذين عالجتهم طبيبة 8.15% مقارنة بنسبة 8.38% عند علاجهم مع طبيب ذكر، وبلغ معدّل الوفيات 10.15% للرجال عندما يعالجون من قبل طبيبة مقابل 10.23% عندما يعالجهم ذكر، وشمل البحث حوالي 485.100 مريضة و318.800 مريض ذكر.
وقال الطبيب تسوغاوا: "ما تشير إليه النتائج التي توصلنا إليها، هو أن الأطباء والطبيبات يُمارسون الطب بشكلٍ مختلف وأن هذه الإختلافات لها تأثير ملموس على النتائج الصحية للمرضى".
وتابع قائلاً: "إن إجراء المزيد من الأبحاث حول الآليات الأساسية التي تربط بين جنس الطبيب ونتائج المرضى ولماذا تكون فائدة تلقّي العلاج من الطبيبات أكبر بالنسبة للمرضى الإناث لديه القدرة على تحسين نتائج المرضى بجميع المجالات".
لماذا الأطباء النساء أفضل من أطباء الذكور؟
قال الأستاذ المساعد في قسم جراحة المسالك البولية بجامعة تورنتو، الطبيب كريستوفر واليس لصحيفة Medical News Today، إنّ الدراسة الجديدة لم تفاجئه وتعكس بحثاً سابقاً حول جنس الأطباء والنتائج الصحيّة، هو لم يكن جزءاً من الدراسة الأخيرة ولكنّه بحث في الإختلافات بين الجراحَين الذكور والإناث ونتائج كلّ منهم بعد العملية الجراحية.
وأضاف: "في العديد من مجالات الطب أظهرت العديد من الدراسات نتائج محسنة بين المرضى الذين يعالجون من قبل الطبيبات، فهذه البيانات تلخص تلك النتائج".
وتابع الدكتور واليس: "ليس من المستغرب بالنسبة لي أن أرى هذا لأسباب عدة، أولاً من البيانات التي تعود إلى عقود مضت، نعلم أن النساء والرجال يمارسون الطب بشكل مختلف مع وجود إختلافات معينة في أساليب الإتصال والإلتزام بالمبادئ التوجيهية، ليس من المستغرب بالنسبة لي أن أرى هذه الإختلافات تترجم إلى نتائج المرضى".
"ثانياً، على نطاق أوسع في المجتمع وبالتأكيد في الطب يمكن القول إن النساء يُفرض عليهن مستوى أعلى من الرجال". وأضاف: "بالإضافة إلى التزامهن بمعايير أعلى من الأطباء الذكور وامتلاكهن أساليب تواصل فعالة، تقضي الطبيبات وقتًا أطول في التحدث مع مرضاهن والنظر في سجلاتهن وتنفيذ الإجراءات".
المحرر:
جنيفر فرحات
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