الرمادي تدخل موسوعة "غينيس" بأكبر دشداشة في العالم (صور)

دخلت مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية بتصميم وتنصيب أكبر دشداشة في العالم أمام مجمع سكني.

ويقول أصحاب الفكرة: "اشترينا أكبر ماكنة خياطة في العراق، واستخدمنا ٧٠٠ متراً من القماش، فيما يؤكد المدير الإبداعي لشركة "بيتي" العقارية لوسائل اعلامية تقصت الموضوع "الدشداشة طولها ٢٢.٣ م وعرضها ٨٫٤ م ووزنها ١٦٠ كيلوغراماً، فيما يبلغ وزن الصبة الخرسانية للبرج الحامل للثوب ٦٥ طناً. واشترينا أكبر ماكنة خياطة في العراق واستخدمنا قرابة الـ ٧٠٠ متراً من القماش بفترة عمل استغرقت أكثر من ٧٠ يوماً".