أبل تزيل تطبيقات ذكاء اصطناعي من متجرها.. ما السبب؟

ويرجع السبب في ذلك إلى قدرة تلك التطبيقات على إنشاء صور عارية ذات طابع جنسي.وتعتبر قدرات الذكاء الاصطناعي في إنشاء الصور أداة قوية ومفيدة في التصوير الفوتوغرافي والتصميم، ولكن يمكن استغلالها بشكل سلبي لإنشاء صور زائفة أو ذات طابع جنسي.ووفقًا للتقارير الصحفية، تم إبلاغ Apple بوجود عدد من تطبيقات إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متجر "App Store" تروج لها بأنها قادرة على "إنشاء صور عارية بدون موافقة".ووفقًا لموقع "404 ميديا"، قامت الشركات المطورة لتلك التطبيقات بالاعتماد على إعلانات إنستغرام للترويج لتطبيقات مسيئة زعمت أنها تستطيع "خلع ملابس الفتيات مجانًا".واحتوت تلك الإعلانات على روابط تحويل المستخدمين إلى صفحات تلك التطبيقات في متجر "App Store".وفي البداية، لم تستجب Apple لطلب التعليق، ولكنها ردت بعد نشر التقرير الصحفي لطلب المزيد من المعلومات. وعندما حصلت الشركة على روابط الإعلانات وصفحات متجر التطبيقات المحددة، بدأت الشركة في إزالة تلك التطبيقات من متجرها.وتمت إزالة 3 تطبيقات من متجر "App Store" عقب الإبلاغ عنها مباشرةً، مما يشير إلى أن الشركة نفسها لم تتمكن من اكتشاف التطبيقات التي انتهكت سياستها، وأن تلك التطبيقات قد تمكنت من تجاوز عملية المراجعة ونشرها للمستخدمين.